La economía china creció menos de 5% en el tercer trimestre del año, el ritmo más bajo en lo que va del año, según cifras oficiales divulgadas el lunes.

El PIB chino para el período de julio a septiembre creció 4.8% interanual, por debajo del 5.2% del trimestre anterior, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

La cifra coincide con un pronóstico de AFP basado en un sondeo de analistas.

Lee también China acusa a EU de ciberataques al centro de relojes; dice tener pruebas contra la NSA

La segunda mayor economía del mundo no ha logrado una plena recuperación desde el fin de las restricciones por el covid-19, que socavaron el sentimiento de los consumidores del país.

En otra señal de debilidad, la ONE indicó que las ventas al detalle crecieron 3% interanual en septiembre, el ritmo más bajo desde noviembre.

Una cifra positiva fue la producción industrial, que subió 6.5% en septiembre, según la ONE, por encima del pronóstico de 5% de la agencia financiera Bloomberg.

"La economía nacional soportó presiones y continuó manteniendo un progreso estable", indicó la ONE en un comunicado sobre los datos del tercer trimestre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm