La creció menos de 5% en el tercer trimestre del año, el ritmo más bajo en lo que va del año, según cifras oficiales divulgadas el lunes.

El para el período de julio a septiembre creció 4.8% interanual, por debajo del 5.2% del trimestre anterior, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

La cifra coincide con un pronóstico de AFP basado en un sondeo de analistas.

La segunda mayor economía del mundo no ha logrado una plena recuperación desde el fin de las restricciones por el covid-19, que socavaron el sentimiento de los consumidores del país.

En otra señal de debilidad, la ONE indicó que las ventas al detalle crecieron 3% interanual en septiembre, el ritmo más bajo desde noviembre.

Una cifra positiva fue la producción industrial, que subió 6.5% en septiembre, según la ONE, por encima del pronóstico de 5% de la agencia financiera Bloomberg.

"La economía nacional soportó presiones y continuó manteniendo un progreso estable", indicó la ONE en un comunicado sobre los datos del tercer trimestre.

