Flores brotando entre rocas: el desarrollo pujante de la causa de la mujer de China

Por Xi Pu

Entre el 13 y el 14 de octubre, la Reunión Global de Líderes sobre la Mujer se celebró en Beijing. Haciendo eco a las aspiraciones originales de hace 30 años, este magno evento marca otro momento histórico para el desarrollo de la causa global de la mujer. La reunión revivió el espíritu de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing e impulsó a las diversas partes a acelerar la implementación de la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción, inyectando un nuevo impulso para promover la igualdad entre hombres y mujeres y el desarrollo integral de las mujeres en el mundo. Países latinoamericanos como Cuba, Brasil, México, Chile y Bolivia enviaron representantes a la reunión, agradecieron a China por albergar esta reunión y acogieron con beneplácito las iniciativas y medidas propuestas por China. La causa global de la mujer florece con vigor pujante, como flores brotando entre rocas, desplegando su esplendor en todos los ámbitos.

Al repasar el camino recorrido, aquellos hermosos anhelos —la educación equitativa, el desarrollo profesional y la participación social— han tomado forma en la tierra china a través de miles de historias vitales de mujeres, desatando una vigorosa fuerza

femenina.

En la educación: de niña con “ojos grandes” a sembradora de esperanza Hace más de tres décadas, una fotografía de Su Mingjuan, una niña rural de 8 años, con su lápiz en mano, conmovió a todo el país a través del “Proyecto Esperanza”. Sus grandes ojos, mezcla de anhelo e inquietud, se convirtieron en un desgarrador símbolo del esfuerzo por la educación de las niñas en China. Hoy, la entonces niña auxiliada es la actual iniciadora del “Fondo de Becas Su Mingjuan”, que hasta mayo de 2025 había recaudado 4,628 millones de yuanes para apoyar a cientos de estudiantes. Aquella plántula que sobrevivía entre grietas ha crecido hasta convertirse en un árbol frondoso que cobija a otros.

En la profesión: de telares a naves espaciales Hace tres décadas, las trabajadoras chinas se concentraban en sectores intensivos en mano de obra como la industria textil. Hoy en día, las mujeres representan más del 45% de la fuerza de investigación científica nacional. En una entrevista de vídeo sobre el cohete transportador Larga Marcha 2F, Rong Yi, única diseñadora mujer de la nave espacial Shenzhou, explicó los detalles sobre el exitoso lanzamiento de la nave. Sus colegas elogiaban su talento con una ingeniosa frase que coincide con su nombre: “¡Contar con ella, Rong Yi (facilita todo)!”. Tu Youyou, al recibir el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, no solo hizo historia al ser la primera científica china en recibir el Premio Nobel, sino que también demostró el valor rupturista de las mujeres en la investigación básica. Las trayectorias de estas dos profesionales son vivas muestras del ascendente cambio laboral de las mujeres chinas.

En la gobernanza: de representadas a legisladoras

Hace tres décadas, si bien las mujeres chinas ya estaban “presentes” en la gobernanza nacional, su participación más efectiva se ve mejor expresada en el día de hoy, cuya representación en la XIV Asamblea Popular Nacional (APN) alcanza un 26,5% —máximo histórico—, mientras en el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino llega al 22,4%.

La diputada Iong Weng Ian de la APN proveniente de la Región Administrativa Especial de Macao ha impulsado la extensión del permiso de maternidad remunerada para las mujeres y la garantía jubilatoria para amas de casa y personas mayores jubiladas. Por su parte, la diputada Zhu Guoping, cariñosamente apodada como “la Primera Ministra de los callejones”, ha canalizado más de 3.200 propuestas ciudadanas directamente a la legislación nacional a través de los puntos de enlace legislativo a nivel de base. Ambas historias encarnan la transición histórica de las mujeres chinas: de ser representadas a actoras políticas con iniciativa propia.

En la marea transformadora de un siglo convulso, impulsar la igualdad entre hombres y mujeres es una tarea que ningún país puede lograr por sí solo. Encontrándose en el nuevo punto de partida histórico, China está trabajando junto con las diversas partes para continuar y llevar adelante el espíritu de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, avanzar hacia el objetivo de la construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad y acelerar el nuevo proceso del desarrollo integral de la mujer, con miras a crear de la mano un futuro más brillante para la humanidad.

Comentó Camila Ortega Murillo, Coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa de Nicaragua, quien asistió al evento: “Las propuestas formuladas por el Presidente Xi Jinping son tan concretas como prácticas, que elevarán aún más el estatus y los derechos de la mujer a nivel global, y contarán con un amplio respaldo de la comunidad internacional.”

Estamos convencidos de que la causa global de la mujer irá floreciendo en todo el mundo. La colosal fuerza femenina permitirá la materialización de más aspiraciones de las mujeres, y contribuirá de forma más significativa a la construcción de un futuro más igualitario, inclusivo y hermoso.

(El autor es observador de asuntos internacionales en Beijing.)