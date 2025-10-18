En este episodio de EstacionA2 ⚠️ La Zeekr 7X llega a México con un precio que nadie esperaba para una SUV con lujo, 637 hp y autonomía de más de 600 km. ¿Es el nuevo rival directo del Tesla Model Y?

🟠 Además Hongqi, la marca de lujo china usada por el gobierno, desembarca con un diseño de Rolls-Royce y motores 2.0 Turbo. ¿Podrá competir contra BMW, Audi y Mercedes?

🟠 Y cerramos con Chirey pone a prueba su tecnología Super Hybrid con el reto Panamericano y una controversial prueba de resistencia extrema a la batería del Tiggo 8 Pro.

📅 Nuevos episodios todos los jueves a las 6 PMEscúchanos en Spotify▶️ https://open.spotify.com/show/3cDHzXsEE4dw0ofre9VwqM