Las opciones para visitar en la fronteriza Ciudad Juárez, son múltiples y variadas. Los motivos de viaje pueden ser ver y cerrar asuntos de negocios, tener alguna cita o procedimiento médico, resolver algún asunto migratorio o simplemente combinar su motivo de viaje con, sencillamente, disfrutar la mejor frontera de México.

Si viaja con su familia, los pequeños se divertirán en el Museo de la Rodadora, un recinto que combina la ciencia y el conocimiento de manera interactiva. Ofrece espacios con tecnologías de última generación, motivando a los asistentes a aprender experimentando. Otro Museo es el de la Revolución de la Frontera, ubicado en el antiguo edificio de la Ex Aduana fronteriza, inmueble donde se dio la reunión entre los presidentes de México y los Estados Unidos de Norteamérica, Porfirio Diaz y William Taft. Durante el trascendente encuentro privado de los dos mandatarios, nadie estuvo presente para haber reseñado tan importante reunión, y por los consecuentes acontecimientos, se presume que ahí le solicitó Taft a Diaz que simpatizara con la candidatura del aspirante a la presidencia de la república de Francisco I. Madero.

El Divo de Juárez, el cantante de fama internacional Juan Gabriel también cuenta con un Museo contenido en donde fuera una de sus residencias. Es muy fácil encantarse con Ciudad Juárez; los locales dicen que, si vives en Juárez, eres de Juárez. La muestra se encuentra ejemplificada en Juan Gabriel, que no nació en esta ciudad; este talentoso cantante y compositor conquistó con su música a toda una generación, convirtiéndose en el primer intérprete de música folklórica a quien se le permitió ofrecer un concierto en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

Ciudad Juárez muestra orgullosamente piezas de las culturas olmeca, mixteca-zapoteca, azteca y maya en el Museo de Arte, edificio construido exprofeso por el célebre arquitecto Pedro Ramírez Vásquez, quien colaboró también en la construcción del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, en la Basílica de Guadalupe y en el Estadio Azteca.

Del patrimonio arquitectónico de esta ciudad sobresale la antigua Misión de Nuestra Señora de Guadalupe, anexa a la Catedral. La Misión conserva su viguería original y se encuentra en un excelente estado de conservación; data de 1659 y fue construida por Fray García de San Francisco en lo que fue el antiguo Paso del Norte. Esta misión se fundó como consecuencia de una rebelión de los indios Pueblo que llevó a los habitantes de Santa Fe, Nuevo México a refugiarse en lo que hoy es Ciudad Juárez.

Respecto a los servicios con que se cuentan en esta frontera, sin lugar a duda sobresalen los hoteles de un excelente nivel y los restaurantes. En Ciudad Juárez se come muy bien, los chefs locales han fusionado la cocina internacional con propuestas de autor con insumos locales. Por supuesto, sobresale la famosa carne de la ganadería chihuahuense. No puede visitar usted esta frontera sin probar los burritos, originarios de esta ciudad, los cortes de carne y, en general, la rica gastronomía del desierto. Se presume que en Ciudad Juárez se sirvió por primera vez un cóctel “Margarita” en el famoso bar Kentucky, ubicado en pleno centro de la ciudad. Bar que fue frecuentado por verdaderas estrellas luminarias del cine de Hollywood. Y para muestra, en las paredes del bar se encuentran numerosas fotografías enmarcadas, hasta de la famosa Marilyn Monroe. Así que no dudes en tener presente que Ciudad Juárez tiene mucho que ofrecer en historia, atractivos y entretenimiento.

Las Dunas en Samalayuca

Samalayuca es un lugar enigmático lleno de atractivos, entre los que destacan sus colinas de arenas blancas. Desde el año 2009, fue declarada como zona natural protegida, pasando a formar parte de los 11 sitios reconocidos como áreas de protección de flora y fauna en el Estado de Chihuahua. Samalayuca cuenta con un área delimitada para recibir visitas con fines recreativos.

El paisaje que usted apreciará en su visita a este sitio nunca será el mismo; el viento sopla con mucha fuerza y levanta los finos granos de arena, cambiando los montículos de lugar, de manera tal que, de un día para otro, sus huellas, las de los visitantes y la fauna local desaparecen completamente. La altura que alcanzan las colinas es entre 100 y 300 metros; para darse una idea de estas dimensiones, es menester mencionar que superan en altura a todos los edificios de México.

Las dunas de Samalayuca son un ecosistema de arenas blancas ubicado en medio del Desierto Chihuahuense, unos 50 kilómetros al sur de Ciudad Juárez, extendiéndose paralelamente a las sierras del Presidio y de Samalayuca, hábitat de varias especies animales y vegetales.

Por estar más cerca de Ciudad Juárez, usted puede contratar los servicios de guías profesionales para las actividades que desee practicar, el menú de opciones es muy variado. Si usted ha esquiado en nieve o en agua, aquí le pueden rentar una tabla para deslizarse sobre la fina arena colina abajo (sand-boarding). Las empresas ofrecen diversos tipos de servicios, entre los que destacan el organizar eventos de meditación, yoga, deportivos y de integración para empresas o instituciones educativas.

Una actividad que ha estado ganando muchos adeptos es la relacionada con la observación de los cielos, tanto al atardecer por los colores que se presentan cuando se está ocultando el sol, como durante la noche, con la contemplación de la bóveda celeste, que en noches sin luna se llega a apreciar a simple vista la vía láctea. En este sentido, en el marco del TIANGUIS TURISTICO edición 2024, Las Dunas de Samalayuca recibieron el reconocimiento de ganador absoluto del concurso LO MEJOR DE MEXICO en la categoría de: el mejor destino para vivir una experiencia de observación sideral.

También en las noches de luna llena, le pueden organizar eventos para incrementar el misticismo del desierto, otro producto turístico ganador del Premio Excelencias Turísticas en el 2021 durante la Feria Turística Mundial que se celebra año con año en Madrid, España. Durante el otoño y el invierno, las visitas a este asombroso sitio son más recomendables, por estar más favorecidas por un clima más amable, ya que durante el verano, las temperaturas pueden sobrepasar los 40 grados Celsius.

Samalayuca ha sido el desierto favorito para las grandes producciones del cine. Desde 1965 las dunas fueron elegidas como locaciones para filmar varias películas, destacando los títulos Dunas, Conan el destructor y la secuela de Conan el Bárbaro donde actuó el famoso actor austriaco y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger.

Con la magia del cine, el paisaje sirvió de escenario para recrear paisajes de temas de ciencia ficción por abarcar una extensión de más de 63 mil hectáreas, donde con gran facilidad se recreó el misterioso ambiente de un planeta denominado Arrakis y, por supuesto, para evocar al extenso desierto del Sahara.

Por contar con un área protegida y una zona impactada donde se pueden realizar actividades relacionadas con el turismo y la recreación, es posible disfrutar de esta hermosa parte del estado de Chihuahua, donde ya hay servicios de hospedaje, por lo que se le invita a planear un viaje en compañía de su familia o amigos, pasando al menos un par de noches con las vistas más apreciadas por expertos observadores estelares, rodeado de la comodidad y de los servicios para que usted y los suyos puedan experimentar el dormir bajo un cielo donde le faltará espacio para observar tantas estrellas.

Para mayor información de tours y actividades en las Dunas de Samalayuca y en Ciudad Juárez, consulta en: https://trifoliumcjs.com/