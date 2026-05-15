Mérida.— El negocio de la venta de gasolinas y diesel en el país ha visto seriamente comprometido sus márgenes de ganancia, pero las empresas del ramo confían en que la afectación será temporal, de acuerdo con la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).

“Esto va a ser un tema temporal por el conflicto en Medio Oriente. No es un tema de responsabilidad de nosotros ni del gobierno mismo, es un tema global”, afirmó Enrique Félix Robelo, presidente del organismo empresarial.

“Sabemos que está muy contraído el margen con este precio a pesar de los descuentos, pero estamos haciendo el esfuerzo”.

A pesar de que se espera que el efecto de la guerra en Medio Oriente sea coyuntural, en los hechos el sector se ha quedado lejos de cumplir las perspectivas que había en 2018, cuando se esperaba que entre ese año y 2024 se pasaría de 12 mil a 24 mil estaciones en todo el país. En la actualidad, la cifra es de casi 14 mil 200 gasolinerías operando con permiso vigente.

“Yo creo que las inversiones van a seguir fluyendo, a lo mejor no con el ritmo que se había pronosticado, pero sí vemos que hay estaciones nuevas que se siguen abriendo en varias partes del país. Normalmente veníamos creciendo 2.8% en los últimos años”, dijo el presidente de la organización en conferencia en la Onexpo Convención y Expo 2026, en Mérida.

Héctor Gutiérrez, pequeño gasolinero que participa en la convención, señaló que para los empresarios con una o pocas estaciones la situación actual no es óptima para inversiones y expansión.

“Hace años gestionamos la adquisición de tres terrenos, y hoy en día son inversiones detenidas. Para nosotros es muy complicado, porque todo esto del control de precios es algo insostenible.

“Por ahora, como no podemos cumplir con el pacto de 27 pesos por litro de diesel, hacemos esfuerzos como cortar horarios. Entendemos la presión por la que está pasando el presidente de Onexpo, pero, aun así, no sentimos que el gobierno nos escuche”, señaló.

Para los grandes grupos es más fácil adaptarse a esta situación, porque tienen un margen de maniobra más amplio, agregó.

“En Palacio Nacional deben entender que no todos somos Oxxo Gas y que no está mal tener rentabilidad”, apuntó Gutiérrez.

Bajo cumplimiento

Actualmente, el precio del diesel promedia 27.52 pesos por litro, cuando según el acuerdo voluntario debería ser de 27 pesos. Hasta el momento, sólo 45% de las estaciones han cumplido lo pactado.

Sobre la ganancia, el presidente de Onexpo explicó que está en 1.50 pesos por litro, a lo que hay que restar comercialización y el IVA.

Los empresarios explican que, mientras compran a Pemex el litro de diesel en 25.30 pesos, deben sumar 1.60 pesos por operación, 70 centavos de transporte y 18 centavos de ordeña por la delincuencia organizada, lo que lleva el costo a 27.78 pesos por litro.

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