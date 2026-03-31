A unos meses de que México sea sede de la Copa Mundial FIFA 2026, el mercado inmobiliario comienza a reflejar los primeros efectos en los precios de las tarifas de hoteles y renta de habitaciones de corta estancia en plataformas digitales.

Y aunque los expertos coinciden en que será un incremento temporal de la demanda, sí genera presión sobre la oferta hotelera y nuevas oportunidades para modelos de renta de corta estancia.

De acuerdo con especialistas, la Ciudad de México enfrentará el evento con una capacidad hotelera limitada frente al volumen esperado de visitantes.

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“Durante el Mundial habrá precios extraordinarios tanto en hoteles como en rentas de corta estancia. Incluso veremos a familias adaptando espacios en sus viviendas para aprovechar esta demanda”, dijo Enrique Téllez, co-director de Desarrolladora del Parque.

“Será un pico importante, pero es una curva que eventualmente regresará a la normalidad. Muchos inversionistas aprovecharán este momento para mejorar o sumar unidades, pensando más allá del evento”, agregó Federico Jiménez, socio regional MX-Centro de 4S Real Estate.

La cantidad de visitantes en un periodo de tres a cuatro semanas impulsará las tarifas y ocupación en hoteles, así como rentas de corta estancia.

Pero también habrá mayores oportunidades de inversión en zonas céntricas como Reforma, Roma, Condesa y Polanco, fortaleciendo el valor de activos bien ubicados los cuales verán elevar su plusvalía.

De acuerdo con Desarrolladora del Parque, unidades de una recámara en zonas como la colonia Juárez registran ocupaciones cercanas al 64% en plataformas digitales, con tarifas promedio al alza y crecimientos sostenidos en ingresos anuales. Este desempeño supera indicadores de ocupación hotelera.

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Por otro lado, en el caso de Monterrey, Juan Pablo Abaroa, director comercial Mx/Noreste de 4S Real Estate, anticipa que las rentas en zonas cercanas al Estadio BBVA podrían incrementarse hasta 600%, particularmente en Guadalupe y áreas colindantes.

El fenómeno no será aislado: otras zonas como Valle Oriente y Centro, en donde existe mucha oferta hotelera y de alojamientos de corta estancia.

A pesar de ello, la ocupación hotelera en Monterrey no ha despegado al ritmo esperado en lo que va del año, con niveles entre 30% y 35%, aunque se prevé que alcancen hasta 90% cuando inicien los partidos.

Para Guadalajara, uno de los efectos más fuertes del Mundial se espera en las tarifas hoteleras con un aumento de hasta 1000%.

Para la Ciudad de México se espera un boom de modelos de corta estancia como Airbnb, por lo que el número de espacios disponibles para este segmento podría aumentar significativamente.

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Actualmente, el mercado en este segmento presenta incrementos de precios de entre 15% y 20% en algunas zonas.

Durante el Mundial, se estima que cerca de 44 mil visitantes utilicen plataformas como Airbnb para hospedarse, lo que intensificará la presión sobre la disponibilidad de vivienda.

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