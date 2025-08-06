El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo un llamado a los contribuyentes a consultar y obtener de manera gratuita tres documentos fundamentales para conocer su situación fiscal. Estos son la Constancia de Situación Fiscal (CSF), la Cédula de Identificación Fiscal (CIF) y la Cédula de Datos Fiscales.

El organismo subraya que el proceso no tiene ningún costo, y que estos papeles son esenciales para diversos trámites fiscales y administrativos.

Lee también Más de 5 mil mexicanos en el extranjero tramitaron su RFC a través de la Oficina Virtual: SAT; EU, principal país de registros

Documentos del SAT disponibles y su contenido

Constancia de Situación Fiscal (CSF) contiene información clave sobre tu situación fiscal:

Cédula de Identificación Fiscal (CIF) con código QR, RFC y nombre o razón social.

Datos del contribuyente : RFC, CURP y nombre completo.

: RFC, CURP y nombre completo. Domicilio fiscal registrado.Régimen fiscal.

Cédula de Identificación Fiscal (CIF) incluye:

RFC .

. Nombre, denominación o razón social.

Código QR para validación.

Cédula de Datos Fiscales muestra lo siguiente:

Nombre, denominación o razón social.

RFC.

Régimen fiscal.

Código postal fiscal.

Código QR.

¿Para qué sirven estos documentos del SAT?

Consulta y actualización de tu situación fiscal: sirven para conocer o actualizar tu estatus fiscal ante el SAT.

Trámites rápidos con tu RFC: son indispensables para realizar trámites como apertura de cuentas bancarias, firmar contratos o empleos, entre otros.

con tu RFC: son indispensables para realizar trámites como apertura de cuentas bancarias, firmar contratos o empleos, entre otros. Facilitación de procesos con proveedores y clientes: permiten compartir tu información fiscal y agilizar la emisión de facturas o la realización de otros trámites relacionados.

Lee también Declaración DIOT 2025: ¿qué es, quiénes la deben entregar y cómo hacerlo desde la nueva plataforma del SAT?; esto se sabe

Acceso gratuito a través del portal del SAT

El SAT recalca que la obtención de estos documentos y la realización de los trámites asociados no tienen ningún costo. Los contribuyentes pueden acceder a ellos fácilmente a través del portal web oficial del SAT, donde podrán consultar y descargar la información en cualquier momento.

Para más detalles, los interesados pueden visitar el sitio oficial del SAT o ponerse en contacto con las autoridades fiscales correspondientes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf/rmlgv