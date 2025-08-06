Más Información

Caen 27 presuntos miembros de "Los Alfas" vinculados al CJNG; entre los detenidos se encuentra "El Alfa" supuesto líder de la célula criminal

Caen 27 presuntos miembros de "Los Alfas" vinculados al CJNG; entre los detenidos se encuentra "El Alfa" supuesto líder de la célula criminal

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Detienen a presunto integrante del Cártel de Sinaloa en El Paso, Texas; escapó de cárcel de EU

Detienen a presunto integrante del Cártel de Sinaloa en El Paso, Texas; escapó de cárcel de EU

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

No sólo relojes de lujo, también un penthouse de 3 pisos; la otra adquisición lujosa de Tonatiuh Márquez en zona de Nuevo Polanco

No sólo relojes de lujo, también un penthouse de 3 pisos; la otra adquisición lujosa de Tonatiuh Márquez en zona de Nuevo Polanco

Alito Moreno y Adán Augusto se confrontan en el Senado; "no me asusta comparecer ante las autoridades", afirma morenista

Alito Moreno y Adán Augusto se confrontan en el Senado; "no me asusta comparecer ante las autoridades", afirma morenista

El Servicio de Administración Tributaria () hizo un llamado a los contribuyentes a consultar y obtener de manera gratuita tres documentos fundamentales para conocer su situación fiscal. Estos son la Constancia de Situación Fiscal (CSF), la Cédula de Identificación Fiscal (CIF) y la Cédula de Datos Fiscales.

El organismo subraya que el proceso no tiene ningún costo, y que estos papeles son esenciales para diversos y administrativos.

Lee también

Documentos del SAT disponibles y su contenido

Constancia de Situación Fiscal (CSF) contiene información clave sobre tu situación fiscal:

  • Cédula de Identificación Fiscal (CIF) con código QR, RFC y nombre o razón social.
  • Datos del contribuyente: RFC, CURP y nombre completo.
  • Domicilio fiscal registrado.Régimen fiscal.

Cédula de Identificación Fiscal (CIF) incluye:

  • RFC.
  • Nombre, denominación o razón social.
  • Código QR para validación.

Cédula de Datos Fiscales muestra lo siguiente:

  • Nombre, denominación o razón social.
  • RFC.
  • Régimen fiscal.
  • Código postal fiscal.
  • Código QR.

¿Para qué sirven estos documentos del SAT?

  • Consulta y actualización de tu situación fiscal: sirven para conocer o actualizar tu estatus fiscal ante el SAT.
  • Trámites rápidos con tu RFC: son indispensables para realizar trámites como apertura de cuentas bancarias, firmar contratos o empleos, entre otros.
  • Facilitación de procesos con proveedores y clientes: permiten compartir tu información fiscal y agilizar la emisión de facturas o la realización de otros trámites relacionados.

Lee también

Acceso gratuito a través del portal del SAT

El SAT recalca que la obtención de estos documentos y la realización de los trámites asociados no tienen ningún costo. Los contribuyentes pueden acceder a ellos fácilmente a través del portal web oficial del SAT, donde podrán consultar y descargar la información en cualquier momento.

Para más detalles, los interesados pueden visitar el sitio oficial del SAT o ponerse en contacto con las autoridades fiscales correspondientes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses