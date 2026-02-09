Más Información

Tequila nombra alcaldesa interina; Marisol Rodríguez asume tras arresto del exalcalde por presuntos vínculos con el CJNG

PT y PVEM se levantan de la mesa y reforma electoral vuelve a atorarse; Morena rechaza acuerdo previo

Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal

Bad Bunny hace estrellas a los latinos

Sheinbaum reitera: Saúl Monreal puede esperar seis años para ser candidato; rechaza "nepotismo electoral"

Bienestar abre registro para Pensiones de Adulto Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos

En 2025, se compraron 68 mil 279 vehículos para ser utilizados en , un incremento de 24% respecto a los adquiridos para este fin en 2024 por parte de las empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de Arrendadores de Vehículos (Amave)

De esta manera, las empresas especializadas en arrendamiento representaron 4.5% de las ventas totales de en el mercado mexicano durante 2025.

En 2024, el arrendamiento de autos representaba solo 3.6% de las ventas totales de autos.

Las marcas más adquiridas para vehículos en arrendamiento fueron , con 17 mil 834 unidades; Stellantis, con 8 mil 603 unidades; General Motors, con 7 mil 322 vehículos; Ford, con 6 mil 850 unidades; KIA, con 4 mil 965 vehículos; y Volkswagen, con 4 mil 511 unidades.

Las arrendadoras también compraron y eléctricos, representando 2.5% del total de las ventas de este tipo de vehículos en el mercado mexicano.

Las marcas más adquiridas en el segmento de híbridos y eléctricos fueron BYD y Toyota.

En cuanto a vehículos de carga para arrendamiento, se adquirieron 2 mil 900 unidades para este objetivo, siendo las marcas Isuzu, International, Hino, Foton y Freightliner las preferidas.

Liliana Anaya, directora general de la Amave, comentó que el arrendamiento de vehículos será importante este año de cara a la celebración de la , ya que se requerirán varios vehículos para el transporte de turistas.

“No es casual que el reporte tuvimos sea de alguna manera ante mayor del arrendamiento por este evento. No solo va a ser mover a turistas, también hay un tema logístico importante”, indicó en una presentación a medios.

Se estima que por la celebración del llegarán a la Ciudad de México entre 5 a 5.5 millones de visitantes, por lo que habrá picos de demanda muy marcados por la movilidad del turismo, logística y cadenas de suministro.

Amave agregó que la mayoría de las para arrendamiento circulan en Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Monterrey.

