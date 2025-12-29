Si eres derechohabiente del Infonavit y tus ingresos son de entre uno y dos salarios mínimos, puedes acceder a una de las casas del programa Vivienda para el Bienestar.

Para que no pierdas esta oportunidad, es importante mantener tus datos de contacto actualizados: teléfono, correo electrónico y dirección, a través de Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) o en los Centros de Servicio Infonavit.

En estos últimos, también podrás conocer la oferta de vivienda disponible en tu localidad.

Lee también Director del Infonavit rechaza poner en riesgo rendimientos de subcuenta de vivienda de trabajadores; hay "fortaleza financiera", dice

Una vez que actualices tu información, debes estar atento, ya que el Infonavit notificará a las personas preseleccionadas para iniciar su trámite de crédito.

La invitación llegará por correo electrónico, mensajes al celular o carta postal.

También puedes acudir directamente a las oficinas del Instituto para manifestar tu interés y ser parte del proceso de elegibilidad.

Lee también ¿Tienes Infonavit? Ya puedes adquirir un terreno para construir tu casa; aquí te decimos cómo

Considera que la asignación se hará conforme al orden en que se registren las personas derechohabientes interesadas.

Las únicas condiciones que tendrás que cumplir para ser beneficiario de este programa son:

Tener al menos 6 meses de antigüedad en tu trabajo

Ganar entre uno y dos salarios mínimos al mes

No tener crédito hipotecario con el Instituto

Lee también Infonavit elimina casi 5 millones de “créditos impagables”

Si resultas seleccionado, la notificación será oficial y directa, sin intermediarios.

Todos los trámites ante el Infonavit son gratuitos y no requieres compartir tus datos personales con terceros. Para dudas o asesoría, acude al Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss