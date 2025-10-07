El comercio global de bienes crecerá un 2.4% en 2025 pero lo hará sólo un 0.5 % en 2026, vaticinó este martes la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyo nuevo informe de previsiones concluye que los intercambios se resentirán menos de lo esperado este año por las tensiones arancelarias, pero sus verdaderos efectos negativos podrían llegar en el próximo ejercicio.

Las nuevas previsiones muestran así cierto optimismo ante la situación comercial este año, ya que en agosto la misma OMC vaticinaba una subida de sólo el 0.9 %, pero como contrapartida ven con mucho más pesimismo el próximo año, puesto que hace dos meses se predijo que el aumento del comercio en 2026 sería del 1.8 %.

En la primera mitad de 2025, el aumento del comercio de bienes fue del 4.9 % interanual, gracias entre otros factores al crecimiento de las importaciones en Norteamérica antes de la entrada en vigor de los aranceles de EU o al auge de la compraventa de productos relacionados con el prometedor sector de la inteligencia artificial, según la OMC.

Lee también Arancel a vehículos pesados podría causar afectaciones, señala subsecretario de Industria y Comercio; empresas no cerrarán, afirma

"Semiconductores, servidores y equipos de telecomunicaciones impulsaron casi la mitad de la expansión comercial total en la primera mitad del año", analizó la organización, que destacó el sólido papel de Asia en las exportaciones de estos productos.

Un mayor volumen de intercambios en flujos diferentes a los que pasan por Norteamérica, con un aumento del 8 % en el volumen de intercambios entre países en desarrollo, también contribuyó a que el comercio global capeara la incertidumbre arancelaria, de acuerdo con la organización con sede en Ginebra.

Las exportaciones de Europa podrían pasar de un crecimiento del 0.7 % este año a otro del 2 % en el ejercicio próximo. Foto: Pixabay

El comercio de bienes aumentó un 2.8 % en 2024, apenas cuatro décimas más de lo previsto para 2025, por lo que el freno de los intercambios sería según la OMC relativamente moderado este año, mostrando una resiliencia que, según su directora general, Ngozi Okonjo-Iweala, "se debe en buena parte a la estabilidad que proporciona el sistema multilateral de comercio basado en reglas".

"Pero no hay lugar para la complacencia, las alteraciones actuales en el sistema comercial global son un llamado a la acción para que los países reimaginen el comercio", aseguró al presentar el informe de perspectivas.

Prevén la caída de las exportaciones norteamericanas un 3.1%

Por regiones, la OMC prevé que las exportaciones norteamericanas caigan un 3.1 % en 2025 y lo sigan haciendo en un 1 % en 2026, aunque se resentirían aún más las de Suramérica, que tras subir un 2.4 % este año podrían bajar un 1.9 % en el siguiente.

Las exportaciones de Europa podrían pasar de un crecimiento del 0.7 % este año a otro del 2 % en el ejercicio próximo, mientras que África y Asia cambiarían un aumento de sus ventas al exterior del 5.3 % en 2025 por un estancamiento en 2026.

A nivel de importaciones, éstas también se prevé que disminuyan en 2026 tanto en América del Norte (un 5.8 %) como en el Sur (0.6 %), mientras seguirían creciendo, a distintos ritmos, en el resto de regiones.

Lee también México, entre los mayores importadores y exportadores de productos ligados a la inteligencia artificial: OMC

Respecto al comercio de servicios, en principio no afectado por las subidas arancelarias que ha liderado la Administración estadounidense, la OMC prevé que aumente un 4.6 % en 2025 y un 4.4 % en 2026, después de unos aumentos del 6.8 % en 2023 y 2024.

La OMC atribuye la revisión a la baja de este comercio en el sector terciario a un menor crecimiento del esperado en sectores como el transporte o el turismo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc