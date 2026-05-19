A nivel nacional, el estado de Chihuahua está sorprendiendo por haber desarrollado en relativamente poco tiempo, una robusta industria enológica.

En el 2025, la ciudad de Chihuahua fue sede por segunda ocasión del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles, uno de los certámenes de vinos, destilados y cervezas artesanales más prestigiosos del planeta.

Industria enológica en Chihuahua. Foto: Cortesía.

Leer también Chihuahua Discovery Travel Market: Un puente entre el turismo local y el mercado internacional

Este evento permitirá a los empresarios vinicultores posicionar sus etiquetas y al estado, consolidarse como un destino promisorio en el mapa vitivinícola mundial. Chihuahua cuenta con 60 viñedos y se han creado 200 etiquetas en una superficie de cultivo de más de 420 hectáreas.

Para este 2026, se ha robustecido la agenda de eventos tanto en la capital del estado, Ciudad Juárez y así como en los viñedos ubicados en las distintas regiones del desierto y los valles como son: Aldama, Namiquipa, Samalayuca, Delicias, Bachíniva, Santa Isabel, Casas Grandes, Sacramento y el Valle de Encinillas.

Arma tu ruta para vendimias y eventos de este 2026 en el estado de Chihuahua

Calendario de Eventos y Vendimias: algunas citas todavía no tienen definida la fecha, así que sugerimos consultar previamente las redes sociales y las páginas que incluimos en este calendario, para no perderse ninguno.

Calendario de Eventos y Vendimias 2026. Foto: Cortesía

Se parte de la fiesta en el estado grande

Vino Fest Chihuahua 2026 (29-30 de mayo): Organizado por la Sommelier y productora de vino Brenda Baltierra, es celebrado en el Club Deportivo Altozano , en Chihuahua Capital. Este evento combina gastronomía, música y más de 100 etiquetas locales, nacionales e internacionales.

Organizado por la Sommelier y productora de vino Brenda Baltierra, es celebrado en el , en Chihuahua Capital. Este evento combina gastronomía, música y más de 100 etiquetas locales, nacionales e internacionales. Ciudad Juárez se prepara para la 4ª edición del Food & Wine Festival 2026: Una cumbre de sabor, vino y música electrónica. El próximo 23 de mayo de 2026, el recinto Solar de la Paloma abrirá sus puertas para recibir la cuarta edición de Juárez Food & Wine Festival , el evento gastronómico más esperado de la frontera. Esta edición promete romper paradigmas al reunir a más de 40 casas vinícolas de todo México y más de 10 propuestas gastronómicas locales de primer nivel. Los asistentes podrán disfrutar de una jornada de ocho horas que integra degustaciones, talleres especializados y MOENIA en concierto.

Una cumbre de sabor, vino y música electrónica. El próximo 23 de mayo de 2026, el recinto abrirá sus puertas para recibir la cuarta edición de , el evento gastronómico más esperado de la frontera. Esta edición promete romper paradigmas al reunir a más de de todo México y más de locales de primer nivel. Los asistentes podrán disfrutar de una jornada de ocho horas que integra degustaciones, talleres especializados y en concierto. Vinorte 2026 (6 de junio): El Centro Cultural Quinta Carolina ubicado al norte de la ciudad capital, será sede de este festival que reúne catas guiadas por expertos y un "line up" de las 21 vinícolas más representativas del estado. Redes sociales: @vinortemx

Fiestas de la Vendimia, de julio a octubre

El ciclo de cosecha incluye celebraciones tradicionales en viñedos emblemáticos.

México Selection by Concours Mondial de Bruxelles. Foto: Cortesía

Bodegas Pinesque

Fundada por la familia Pinoncely Esquer, amantes del vino y guiados por la tradición italiana, han perfeccionado el arte de la elaboración artesanal y son líderes en el renacimiento vitivinícola en Chihuahua. Desde el icónico 5 de Pinesque una mezcla de cabernet y syrah, ha ganado reconocimiento internacional.

Es la primera bodega productora de vino comercial en el estado de Chihuahua la cual ofrece tours y degustaciones variadas, catas y maridajes. Agende su visita vía WhatsApp:614 153 3128, o en su página de internet https://pinesque.com, www.pinesque.com

Vinícola La Victoria en Casas Grandes

Ofrece experiencias enoturísticas, tours guiados por su viñedo, catas de vinos artesanales, tablas de charcutería, degustaciones y celebración de cenas maridaje con chefs invitados y celebración de vendimia. El hospedaje es con previa reservación al número (636)110 9214.

Redes sociales: @vinícola_lavictoria

Viñedo Los Portales

Desde 2017, su vendimia se realiza el 25 de julio. Ubicado en el municipio de Santa Isabel. Los fines de semana ofrece experiencias gastronómicas en su restaurante, además obtuvo medallas en el Concours Mondial de Bruxelles by México Selection.

Su viñedo ubicado en Satevó ofrece recorridos turísticos y experiencias personalizadas, cursos de introducción al mundo del vino y ciclos anuales de la vid. Disponible mediante reserva. WhatsApp: 614 502 037, o en su sitio web: https://vinedolosportales.com.mx

Viñedo y Bodega Turbina en Casas Grandes

De marzo a octubre, y con previa reservación, el viñedo y bodega organizan catas, degustaciones y eventos especiales. Es un homenaje al tiempo y el lugar, inspirado en las culturas del norte. Se ofrecen paquetes especiales a partir de 12 personas. Comida, música y arte dentro del emblemático rancho La Turbina.

Desde 2022 su etiqueta ARICHÉ ostenta el premio del Top 99 de vinos mexicanos con 88 puntos, equivalente a medalla de plata. Visitar este viñedo es constatar la pasión por el trabajo y el esfuerzo de la familia Vásquez. Su sitio web es https://laturbina.mx

El Molino Don Tomás

Inicia su vendimia el 01 de agosto; El Molino Don Tomás está ubicado en Santa Isabel. Ofrece visitas guiadas todo el año, recorridos y toda una experiencia culinaria.

Sus etiquetas Don Albino, Don José, Auroras y Emilia han sido reconocidas con medalla de plata en el prestigioso Concours Mondial de Bruxelles. Es indispensable reservar para visitar ya sea en https://molinodontomas.mx o a través del siguiente número: (614) 349 1761

Viñedos AltaMira

La vendimia comienza el 15 de agosto en Soto Maynez, Namiquipa. Obtuvo Medalla de Oro con Shiraz 2024 en 9ª edición del Mexico Selection Chihuahua 2025 by CMB. Sus vendimias ofrecen hospedaje, recorrido por el viñedo, pisado de uva, comida y cena maridaje y la cata guiada por el reconocido sommelier Noe Jurado.

Medios de contacto: teléfono (659)102 0913 o sus redes sociales bajo el usuario @altamira_vinedo

Viñedos Casa Vazqueño

Celebra su vendimia 22 de agosto, una de las propuestas más innovadoras la encontrarás en este hermoso viñedo ubicado en el Valle de los Olivos, municipio del Valle del Rosario a menos de 2 horas de Parral.

Se ofrecen vinos de altura, restaurante gourmet, catas y recorridos, a la par que se cultivan uvas Chardonnay, Merlot, Tempranillo y Cabernet Sauvignon.

Reservaciones en su sitio web https://casavazqueeno.com, al número (614) 349 8586, o en sus redes sociales @vinedocasavazqueno.com

Se parte de la fiesta en el estado grande. Foto: Cortesía

Viñedo Hacienda Casa Blanca

Celebrará su vendimia el 29 de agosto. Ubicado en Santa Isabel, muy cerca del santuario del Santo Padre Maldonado, ha recibido excelentes comentarios de su viñedo, se ofrecen catas y degustaciones, recorridos y, durante la vendimia, se tendrá música en vivo. Tiene salón para eventos especiales. Reservaciones al (625) 133 2522

Viñedos y Bodegas Hacienda Encinillas

Está ubicada junto al tricentenario Camino Real declarado Patrimonio de la Humanidad. Fue fundada en 1707 y relanzada en 2004 por Eloy Vallina. Sus viñedos disfrutan de un clima desértico extremo que favorece la calidad de la uva. Con suelo arcillo-gravoso, combina historia, técnica europea y asesoría enológica de clase mundial.

En su cava subterránea, con crianza en barricas de roble francés, reposan hasta por 24 meses las variedades Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Cabernet Franc y Merlot.

Además, con una capacidad de producción de 180 mil botellas anuales, esta bodega ha consolidado su prestigio internacional sumando decenas de premios: 4 medallas de oro en el Concours Mondial de Bruxelles 2023, una Gran Medalla de Oro en el México Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2018, consolidando etiquetas como Hacienda Encinillas, Megacero y La Casona y Anxelin, Asis, Herminia y Blanquísimo. Reservaciones: https://vinoencinillas.com

Cavall 7

Celebra su vendimia en septiembre 5. Ubicado en el rancho El Halcón, una propiedad familiar, nace el proyecto Cavall 7 consolidándose como el renacimiento del cultivo de la vid en una ciudad con profundas raíces en la tradición de la producción de vino, sotol y brandy.

Su dueño Jaime Galván ha sido un apasionado del vino desde siempre. Es el viñedo más grande del estado al contar con 620 hectáreas. Se ofrece vino de alta gama, guías de cata y maridaje, degustaciones y eventos previa reservación: https://cavall7.com o al número (639) 119 1229.

Entre sus preseas más importantes sobresalen: Concurso Mundial de Bruselas 2025 y 2024 medalla de oro. Medalla de oro para su etiqueta Cavall 3 en el año 2022 en la categoría de vinos tintos. En el México Selection by CMB 2024 y ha sido reconocido en el certamen Top 99 Vinos Mexicanos 2025. Obtuvo Medalla de Plata en 2027

Viñedo Ciénega de Castilla, Viñedo y Cabañas

Su vendimia se celebra el 12 de septiembre. Está ubicado en Ciudad Cuauhtémoc, teniendo como contacto el número (625)150 0586 o a través de su sitio web https://vinedocienegadecastilla.com

Cuenta con oferta de hospedaje de la mano de experiencias de degustaciones, catas de vinos y cenas maridaje de la mano del sommelier certificado para que vivan la experiencia con todos sus sentidos. Se requiere reservación previa.

La Vinícola Tres Castillos

Celebra su vendimia el 19 de septiembre. Ubicado en Tres Castillos en el Valle de los Encinos, en el kilómetro 60 de la carretera a Ciudad Juárez, es el proyecto vitivinícola más grande del norte de México. A partir de él, Chihuahua entra de lleno al turismo enológico.

El complejo cuenta con lotes de dos hectáreas para residencias, restaurante de servicio al público, cafetería, una plaza comercial, un club hípico, campo de golf, spa, club deportivo con alberca, capilla y salón de eventos. Una explanada para espectáculos de alta calidad, además de una reserva para el cuidado de los animales.

La arquitectura está inspirada en la región de la Toscana, tan impresionante ha sido la inversión que Eugenio Baeza Fares ha realizado en esta joya, que Chihuahua entra de lleno y con todo al turismo enológico.

La Universidad Autónoma de Chihuahua

Celebrará su 3ª Vendimia Cultural Universitaria “Vinea Demere” en el mes de octubre con previas ediciones en el Campus II y en la Facultad de Ciencias Agro-tecnológicas (Campus I) destacando por combinar el vino, la cultura y la investigación académica.

Además, el evento incluye una tradicional pisada de uva, actividades artísticas, venta de productos locales y música en vivo. La vendimia busca vincular a las facultades de la UACH con la industria vitivinícola y la sociedad.

Viñedos Palomino Marroc

La vendimia inicia el 3 de octubre, en el viñedo ubicado en Soto Máynez municipio de Namiquipa, produce vino tinto Marroc y Chardonnay; se ofrecen visitas guiadas al viñedo, recorridos por la bodega y catas.

Su especialidad es el maridaje con charcutería y vinos de la región. Por otro lado, el vino Marroc de uva chardonnay 2027 obtuvo medalla de plata en el Concours Mondial de Bruxelles 2025. Para contactar al viñedo, sigue sus redes sociales bajo el usuario @marroc_palomino o llama al número (659)102 4771

Viñedo Pasado Meridiano

Una bodega ubicada a solo 10 minutos del aeropuerto de la ciudad de Chihuahua ofrece experiencias enoturísticas como catas, recorridos y vendimia de vinos blancos, rosados y tintos de gran calidad.

Cuenta con los fines de semana de 12 a 21 horas, así como recorridos los sábados de 14 a 17 horas con previa reservación en www.pasadomeridiano.mx

Selección de vinos de Chihuahua. Foto: Cortesía

Viñedos Piña Mora

Su vendimia es el 16 de agosto, la historia de este viñedo comienza en el año 93 del siglo pasado, cuando la familia Piña eligió una ladera caliza de la sierra de Sacramento, camino al Parque Nacional Cumbres de Majalca.

Ubicado al norte de la ciudad de Chihuahua, ofrece variedades Syrah, Cabernet Sauvignon y Tempranillo. Además, durante la vendimia se ofrece el pisado de uvas, catas, recorridos por los viñedos y show musical. Contacto: https://pinamora.com

Vinícola Amelia

Se fundó a inicios del 2020 iniciando con uva merlot importada de Francia por la sommelier certificada Aimmé Barrera Molina y con el apoyo del enólogo Juan Pedro Mendívil. A partir de ese momento, Vinícola Amelia empezó a diseñar sus primeros vinos: Mila y Doble A.

Obtuvo Medalla de Oro en el concurso México Selection organizado por el Concours Mondial de Bruxelles, al igual que en la prueba anual de la Revista Cava donde ingresó a su Top 99 vinos mexicanos 2023 con 91 puntos.

En sus instalaciones se pueden realizar eventos como bodas y encuentros empresariales. Se ofrecen tour de catas y recorridos por el viñedo. Para contactar visita su sitio web https://vinicolaamelia.com

Vitivinícola Casa Porras

Fue fundada por Damian Aaron Porras, presidente del Sistema Producto Vid Chihuahua y de la Asociación Vitivinícola del Estado. Ofrecen experiencias guiadas por la historia y los sabores del vino, el sotol y la cocina regional aldamense.

De igual manera, realizan eventos de enoturismo incluyendo catas con cenas, maridajes y música en vivo.

Vinícola Tres Ríos

Está ubicada en el margen norte del rio San Pedro, 4 kilómetros al sur de Satevó, Chihuahua. Se distingue por producir vinos orgánicos en cuatro viñedos principales: Hacienda San Agustín, Santa Sabina, El Molino y La Ruela.

Además, ofrece experiencias de enoturismo con su Ruta del Vino Tres Rios, que incluye catas, comida chihuahuense, muestras de sus 11 variedades de uva, mientras los visitantes son atendidos por Consuelo Meléndez, la enóloga de la casa.

Otro punto de interés es la Hacienda las Ruelas, un inmueble histórico el cual durante la Revolución Mexicana funcionó como bodega de resguardo y abastecimientos que, si bien originalmente estaba dedicada a la ganadería, posteriormente apostó por la reconversión agrícola.

Actualmente, una parte de la hacienda se usa como casa habitación, mientras que otra sección se transformó en bodega vinícola.

A partir del 2015, Vinícola Tres Ríos ha desarrollado numerosas etiquetas, su Malbec 2020 ganó un Gran Oro en el México Selection by CMB 2021 y obtuvo Medalla de Plata en la edición de 2025 con su vino Merlot, que se suman a otras 12 medallas internacionales obtenidas por la vinícola.

Para contactar llamar al (614) 126 4854 o visita su página web https://vinostresrios.com

Consulta las redes sociales y recuerda; te esperamos para que disfrutes una experiencia multisensorial en Chihuahua con la gastronomía, el vino, la cerveza artesanal y la bebida con denominación de origen, ¡El Sotol!

Leer también Los mejores museos de Chihuahua Capital