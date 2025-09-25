Cemex se colocó en la posición 11 del ranking Merco Empresas México 2025, un salto de seis lugares frente a 2024, y reafirmó su liderazgo sectorial al encabezar por noveno año consecutivo la categoría “Materiales de Construcción”. El listado, en su 13ª edición, es encabezado por Grupo Bimbo, seguido de Grupo Modelo y BBVA.

De acuerdo con los documentos metodológicos de Merco, el monitor evalúa a 200 compañías que operan en el país con más de 200 indicadores y seis evaluaciones, e integra percepciones de directivos, expertos y ciudadanía. La revisión independiente del proceso es realizada por KPMG bajo la norma ISAE 3000.

La consistencia de Cemex en reputación sectorial no es nueva: desde 2017 lidera la categoría de “Materiales de Construcción”, y de 2013 a 2016 fue número uno en “Cementeras”. El avance de este año también queda reflejado en la ficha de Merco, donde la compañía aparece con “anterior: 17”, lo que confirma el ascenso hasta el 11.

Foto: cortesía Merco

¿Por qué importa?

La reputación corporativa se ha vuelto un factor clave para atraer talento, ganar preferencia de consumidores y sostener relaciones con proveedores e inversionistas. En sectores intensivos en capital como la construcción, las prácticas de gobierno corporativo, transparencia y compromiso social son determinantes para mitigar riesgos y habilitar crecimiento de largo plazo. En ese contexto, el desempeño de Cemex la consolida como referencia del ramo en México.