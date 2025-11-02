Más Información

Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, , la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) solicitó a una reunión urgente con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán y el gabinete de seguridad federal, para conocer qué medidas se están aplicando ante la .

En un comunicado, el organismo patronal alertó que los recientes episodios de y otras entidades evidencian la urgencia de una estrategia nacional de seguridad integral con enfoque preventivo, capaz de recuperar los espacios públicos, fortalecer las corporaciones locales y garantizar la protección de la ciudadanía.

"Demandamos una reunión inmediata del sector productivo y de asociaciones civiles con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, con el gobernador del estado y con su gabinete de seguridad. Es indispensable que expliquen qué está ocurriendo, qué acciones se están implementando y qué resultados esperan alcanzar", precisó.

El sindicato patronal solicitó una investigación profesional y transparente que permita esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Recordó que durante el Foro de Seguridad 2025 organizado por Coparmex, el secretario de Seguridad de Uruapan, general Francisco Nieto, expuso las carencias en armamento, capacitación y vehículos que enfrentaba el municipio. En ese contexto, destacó que el alcalde Carlos Manzo había iniciado un proceso de depuración y fortalecimiento de la corporación para mejorar las condiciones de los elementos policiacos.

Coparmex expresa su solidaridad

La Coparmex y sus 71 centros empresariales condenaron el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, y exigieron al Estado mexicano una respuesta contundente para frenar la violencia y restablecer la seguridad en el país.

De igual forma, expresó su solidaridad con la familia del alcalde y con los habitantes de Uruapan, al considerar que este hecho “representa una grave afrenta al Estado de Derecho y a la paz social que demandamos todos los mexicanos”.

En su posicionamiento, la organización lamentó que los crímenes contra funcionarios y ciudadanos sigan ocurriendo sin consecuencias, y advirtió que “la impunidad no puede seguir siendo una constante en los delitos contra servidores públicos, empresarios, periodistas y ciudadanos”.

Finalmente, refrendó su compromiso con la legalidad y la justicia, al advertir que México no puede resignarse a vivir entre la violencia y el miedo, pues la seguridad, afirmó, es la base indispensable para el desarrollo económico y social del país.

