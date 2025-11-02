Más Información

Despiden a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; llueven reclamos al gobernador

Despiden a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; llueven reclamos al gobernador

“No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México”: esposa de Manzo durante homenaje al alcalde

“No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México”: esposa de Manzo durante homenaje al alcalde

Luisa Alcalde condena “politiquería” tras asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan; pide se haga justicia

Luisa Alcalde condena “politiquería” tras asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan; pide se haga justicia

Ligan arma del asesino de Manzo con grupos delictivos; alcalde contaba con 14 elementos de la GN: Harfuch

Ligan arma del asesino de Manzo con grupos delictivos; alcalde contaba con 14 elementos de la GN: Harfuch

México avanza a las semifinales del Mundial Femenil Sub-17; derrota a Italia en tanda de penales

México avanza a las semifinales del Mundial Femenil Sub-17; derrota a Italia en tanda de penales

Crímenes de impacto en Michoacán: Los asesinatos que han conmocionado al estado durante el 2025

Crímenes de impacto en Michoacán: Los asesinatos que han conmocionado al estado durante el 2025

Tras expresar su preocupación por el asesinato, el día de ayer, del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, , la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (), aseguró que ello confirme la triste realidad el país de que urgen acciones inmediatas contra la delincuencia.

En un comunicado, el organismo señaló que el país requiere “un gobierno valiente que proteja a quienes día a día trabajan por el bien común”.

Porque es visto que “ni siquiera la investidura de un presidente municipal, ni los elementos de seguridad que lo acompañaban, fueron suficientes para frenar la que hoy enluta a una comunidad entera y alarma a todo un país”.

Lee también:

El problema es que “la inseguridad está asfixiando el desarrollo económico, debilitando las instituciones y sembrando miedo donde debería haber esperanza”.

Por ello, se preguntó: “¿Cuántos líderes más deben morir? ¿Cuántos ciudadanos más deben caer víctimas de un sistema donde reina la impunidad y donde el crimen organizado parece tener más poder que la ley?”.

Llamó al gobierno federal y al gobierno de Michoacán para que: “Se esclarezcan los hechos con rapidez, sin simulaciones ni discursos vacíos”.

Añadió que es necesario castigar con “todo el peso de la ley a los autores de este crimen

Expuso que se requieren reforzar “las garantías de seguridad para los representantes populares y para todos los ciudadanos”.

Lee también:

La Concanaco-Servytur afirmó que confían en que se realizarán “acciones reales, justicia efectiva y un compromiso verdadero por parte del Estado mexicano”.

No se puede sustituir al liderazgo por el miedo, ni la violencia puede ser el lenguaje con el que se imponen por la fuerza.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/mgm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]