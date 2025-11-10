El auge bancario terminó este año debido a la caída de las tasas de interés y la debilidad de la economía mexicana, reconoce el gremio.

El sector atravesó la separación de Citi de Banamex y perdió a CIBanco, que no pudo reponerse del golpe reputacional que significó el señalamiento del gobierno de Estados Unidos por supuestas operaciones ligadas al lavado de dinero, cuyo negocio fiduciario quedó en manos de Multiva, mientras Intercam, también acusado por la Unión Americana, vendió gran parte de sus activos a Kapital Bank.

Los 51 bancos privados que hoy operan en el país acumularon una ganancia neta de 226 mil 75 millones de pesos entre enero y septiembre, una caída de 2.1% frente al mismo periodo del año pasado, al restar la inflación.

Se trata de la primera disminución real desde 2020, cuando se paralizaron las actividades no esenciales por la pandemia de Covid-19 y la utilidad se desplomó 34.5%, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De las 51 instituciones, Intercam fue la única que no dio a conocer sus resultados, siete presentaron pérdidas y la peor parte se la llevó Ualá, firma de origen argentino que opera como banco tras la adquisición de ABC Capital, con resultado negativo de 932 millones de pesos.

Le siguió Openbank, perteneciente al gigante español Santander, al registrar un saldo en contra de 862 millones, y en tercer lugar se colocó Banco Bineo, vendido este año por Banorte a Klar, cuya pérdida fue de 725 millones de pesos.

La CNBV explicó que los bancos han mostrado a lo largo del año el impacto de menor actividad económica en el país, así como el golpe directo en la baja en la tasa del Banco de México (Banxico).

El consenso del sector privado calcula que el Producto Interno Bruto de México crecerá 0.5% este año y será el peor desempeño desde 2020, según los 37 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis que Citi encuestó la semana pasada.

Las instituciones también esperan que la tasa de Banxico acabe 2025 sobre 7% y será el registro más bajo desde junio de 2022, la cual, según la Condusef, sirve de referencia a la banca privada para determinar los intereses que cobran a los usuarios por los préstamos.

Gigantes bancarios

BBVA México se repartió la mayor utilidad, al obtener 74 mil 213 millones de pesos entre enero y septiembre, 1.4% más que en el lapso similar de 2024, al quitar inflación.

“Estamos viendo una desaceleración en los resultados trimestrales del banco, que tiene que ver con la caída de las tasas de interés”, dijo el director general de BBVA México, Eduardo Osuna.

Banorte le siguió con 34 mil 507 millones, una disminución real de 2.9%, y Santander, cuya ganancia fue de 23 mil 805 millones, un alza de 3% contra hace un año.

Inbursa logró la cuarta mayor ganancia del sistema, al obtener 16 mil 938 millones de pesos, aunque representó una contracción real de 12.7% frente a 2024.

Banamex reportó una utilidad neta de 10 mil 158 millones de pesos, resultado que no es comparable con el año previo por su separación de Citi a finales de 2024. El gigante estadounidense logró un beneficio de 8 mil 270 millones por sus operaciones en México entre enero y septiembre.

Scotiabank obtuvo una utilidad de 7 mil 480 millones de pesos, 9% menos, y HSBC ganó 6 mil 730 millones, un descenso de 4.7%.

El director de HSBC, Jorge Arce, explicó que hay una regla clara en el sector: cuando cae la actividad económica, también el crédito.

“Esperamos que el próximo año tengamos una actividad económica mucho más robusta que va a acelerar el crédito. ¿Qué va a hacer eso? Más inversión del gobierno, esperamos que haya menos incertidumbre, y la baja de tasas de interés debería también incrementar la actividad en el crédito, sobre todo en la parte de hipotecarios”, comentó.

Se reconfigura el negocio

CIBanco fue por varios años el líder del negocio fiduciario en México y los datos a septiembre de la CNBV ya muestran la reconfiguración de este mercado valorado en 11.3 billones de pesos.

Multiva ahora es el principal banco que administra fideicomisos en el país, después de adquirir gran parte de la participación de CIBanco, con un monto de 2.3 billones de pesos que equivale a 20% del total.

Continúa Invex, con 1.2 billones de pesos en fideicomisos y significa 10.8% del mercado, y en tercer lugar se encuentra Citi, cuyo total administrado llega a 1.1 billones de pesos y alcanza una participación de 10%. Le siguen de cerca Actinver e Inbursa.

El consenso privado espera que la economía mexicana gane fuerza y se expanda 1.4% durante 2026, aunque también calcula que seguirá bajando la principal tasa de Banxico y llegará a 6.5% al finalizar el próximo año.