Más Información
Narcos enviados a EU son responsables del asesinato de 17 funcionarios penitenciarios; estas son las claves de su traslado
Comparece "El Chuy", operador del Cártel de Sinaloa ante corte federal de Brooklyn; se le vincula con el Culiacanazo
“CDMX es vulnerable y multiamenaza”; Myriam Urzúa, titular de SGIRPC, explica riesgos climatológicos en Con los de Casa
El bitcóin alcanzó un nuevo máximo el jueves por la mañana en las primeras operaciones bursátiles asiáticas, al superar por primera vez la barrera de los 124 mil dólares, impulsado por una legislación favorable y la subida de las acciones en Estados Unidos.
Lee también México, de los mercados con más en adopción de criptomonedas en Latam: Bitso; bitcoin domina carteras de inversionistas
La estrella de las criptomonedas batió su anterior récord del 14 de julio (123 mil 205 dólares), al superar brevemente los 124 mil 500 dólares antes de retroceder. Hacia las 02H08 GMT, se cotizaba a 123 mil 600 dólares por unidad.
Traslado de 26 delincuentes muestra éxito de cooperación México-EU: American Society; fortalece la seguridad de ambas naciones
desa/mgm