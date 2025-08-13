El bitcóin alcanzó un nuevo máximo el jueves por la mañana en las primeras operaciones bursátiles asiáticas, al superar por primera vez la barrera de los 124 mil dólares, impulsado por una legislación favorable y la subida de las acciones en Estados Unidos.

La estrella de las criptomonedas batió su anterior récord del 14 de julio (123 mil 205 dólares), al superar brevemente los 124 mil 500 dólares antes de retroceder. Hacia las 02H08 GMT, se cotizaba a 123 mil 600 dólares por unidad.

