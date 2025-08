Al cierre de 2025, las remesas que llegan al país alcanzarán los 61 mil millones de dólares, lo que representaría una caída de 5.8% en términos anuales, estimó el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano.

En la presentación del anuario de migración y remesas México 2025 en conjunto con el Consejo Nacional de Población (Conapo), el especialista afirmó que si bien no es algo positivo, no es un tema “catastrófico” en términos macroeconómicos, aunque sí podría tener implicaciones en familias que tienen como principal ingreso la recepción de recursos desde Estados Unidos.

“No quiero minimizar el problema. No es catastrófico desde una perspectiva macroeconómica, no es que vaya a haber un problema de falta de divisas para el país, pero sí hay que señalar que hay familias, sobre todo en estos estados que tienen mayor dependencia, que pueden tener afectaciones en el consumo”, explicó.

Lee también BYD y BBVA firman alianza para ofrecer financiamiento automotriz; buscan dar mejores condiciones crediticias a usuarios y distribuidores

De acuerdo con Banco de México, 2013 fue la última ocasión en que se registró una caída anual en el envío de remesas a México, la cual fue de 3.8%. En tanto, Serrano recordó que en la crisis económicas de Estados Unidos de 2008, también se tuvieron presiones en su mercado laboral que afectó a la población migrante.

El economista en jefe de BBVA México resaltó que la principal causa por la cual se han visto afectadas las remesas que llegan a nuestro país, es el estancamiento de la población mexicana en su territorio.

En ese sentido, explicó que si bien las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están provocando miedo entre la población mexicana y de otros países para salir a trabajar y consumir, nuestro país es el único que ha registrado una disminución en el ingreso de remesas.

“Si fueran las redadas, si fuera el miedo de Trump, pues creo que estaríamos viendo algo en otros países. No digo que no estén jugando un papel, pero no creemos que sea el papel central. Lo que fundamentalmente explica que las remesas ya no estén subiendo tanto, es que la población mexicana ya lleva mucho tiempo estancada en estos niveles de 12 millones. Ha crecido la centroamericana, sigue habiendo más migración, pero en México llevamos un tiempo donde la migración neta está cercana a cero”, explicó.

El especialista de BBVA afirmó que si bien no es algo positivo, no es un tema “catastrófico”. Foto: archivo

Lee también Caen remesas 16.2% ante redadas en EU; envíos de connacionales sumaron 5 mil 201 mdd en junio

BBVA México descartó nuevamente que se presenten deportaciones masivas de mexicanos y otros migrantes en Estados Unidos, debido a que provocarían un fuerte impacto en su economía, que incluso los llevaría a una recesión.

“Si se llegara a tener una política donde se expulsaran a millones de trabajadores, la economía de Estados Unidos, de acuerdo a todos nuestros estimados, entraría en una recesión, no tenemos duda alguna y no solamente eso, sino que tendría unas presiones inflacionarias permanentes”, dijo.

Prevén bajo impacto del impuesto de 1% a remesas; podría ser absorbido por migrantes

El economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, dijo que la aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos de un impuesto de 1% al envío de remesas, tendrá bajo impacto, ya que podrá ser absorbido por parte de los remitentes.

“Inicialmente sí nos preocupaba más, cuando se empezó a hablar de porcentajes más altos de impuestos, pero al final lo que se aprobó es un impuesto del 1% a aquellos envíos que no se hagan a través de transferencia bancaria.

"85% de los mexicanos en Estados Unidos tiene una cuenta bancaria, eso incluye a los no documentados, entonces la absoluta mayoría pues va a evitar ese impuesto, el otro 15% puede abrirse una cuenta, o puede pedirle a un amigo familiar que le envíe la remesa o, en el peor de los casos, puede absorber el 1% de impuesto”, comentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc