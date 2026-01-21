La BBC anunció un acuerdo histórico con la plataforma estadounidense de vídeos YouTube para mostrar los "mejores" contenidos del servicio público de radio y televisión de Reino Unido.

La "asociación estratégica" con YouTube, propiedad de Google, se centrará en inversiones en nueva programación, en dar mayor visibilidad al contenido de BBC en la plataforma y en "formar a la próxima generación" de creadores británicos, indicó en un comunicado.

"Es fundamental que todo el mundo obtenga valor de BBC, y esta innovadora colaboración nos ayudará a conectar con el publico de nuevas formas", declaró Tim Davie, director general saliente del grupo.

mcc