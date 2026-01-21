Más Información

Sheinbaum dice que entrega de 37 capos a EU fue una "decisión soberana"; descarta que esté relacionada con llamada de Trump

Embajador Johnson destaca envío de 37 capos a EU; reconoce "colaboración histórica" de Sheinbaum y Trump

Trump afirma que "Europa no va en buena dirección"; exige "negociaciones" para la compra de Groenlandia y descarta la vía militar

Groenlandia publica guía para preparar a ciudadanos frente a crisis; ocurre en medio de amenazas de Trump para obtener el territorio

Tamaulipas logra reducción histórica de delitos

Sheinbaum defiende nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; "no es un perfil cualquiera", dice

La anunció un con la plataforma estadounidense de vídeos YouTube para mostrar los "mejores" contenidos del servicio público de radio y televisión de Reino Unido.

La "asociación estratégica" con YouTube, propiedad de Google, se centrará en inversiones en nueva programación, en dar mayor visibilidad al contenido de en la plataforma y en "formar a la próxima generación" de creadores británicos, indicó en un comunicado.

"Es fundamental que todo el mundo obtenga valor de BBC, y esta innovadora colaboración nos ayudará a conectar con el publico de nuevas formas", declaró Tim Davie, director general saliente del grupo.

