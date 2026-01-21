Más Información
Sheinbaum dice que entrega de 37 capos a EU fue una "decisión soberana"; descarta que esté relacionada con llamada de Trump
Embajador Johnson destaca envío de 37 capos a EU; reconoce "colaboración histórica" de Sheinbaum y Trump
Trump afirma que "Europa no va en buena dirección"; exige "negociaciones" para la compra de Groenlandia y descarta la vía militar
Groenlandia publica guía para preparar a ciudadanos frente a crisis; ocurre en medio de amenazas de Trump para obtener el territorio
La BBC anunció un acuerdo histórico con la plataforma estadounidense de vídeos YouTube para mostrar los "mejores" contenidos del servicio público de radio y televisión de Reino Unido.
La "asociación estratégica" con YouTube, propiedad de Google, se centrará en inversiones en nueva programación, en dar mayor visibilidad al contenido de BBC en la plataforma y en "formar a la próxima generación" de creadores británicos, indicó en un comunicado.
"Es fundamental que todo el mundo obtenga valor de BBC, y esta innovadora colaboración nos ayudará a conectar con el publico de nuevas formas", declaró Tim Davie, director general saliente del grupo.
