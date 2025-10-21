El próximo accionista mayoritario, y futuro presidente del consejo de administración de Banamex, Fernando Chico Pardo, dijo que su visión de proyecto busca llevar al banco a convertirse en una institución de excelencia, centrado en los clientes con un servicio que les otorgue verdadera satisfacción.

Al recibir el premio Forbes a la excelencia empresarial, Chico Pardo, reiteró su confianza en México, país con grandes posibilidades de inversión, principalmente por su gente.

“Les recomiendo a los jóvenes que crean en México e inviertan en sus grandes oportunidades.

El convertirme en el mayor accionista individual de Banamex representa un gran compromiso, no sólo económico sino mucho más importante y trascendental en el aspecto humano.

"Todos y cada uno de nuestros colaboradores tienen que sentir un gran orgullo de ser parte del Banco Nacional de México, sólo así podremos cumplir nuestros objetivos”, dijo.

En ese sentido, Chico Pardo resaltó que busca hacer de Banamex un líder en innovación tecnológica, con más eficiencia y con un crecimiento por arriba del mercado, retomando su presencia en aquellos mercados donde actualmente no participa.

“Reforzar y acrecentar su posición como el referente en la preservación y promoción del patrimonio artístico y cultural de México. Buscar que nuestros programas sociales con Fomento Social Banamex crezcan en calidad y número de beneficiarios”, dijo.

De acuerdo con Chico Pardo, en una segunda etapa irá a los mercados para terminar con la desincorporación total de Citigroup aunque siempre seguirán siendo aliados. Al mismo tiempo, buscará continuar acelerando la colocación de crédito y el crecimiento del Banco a un ritmo por encima del mercado.

“Reconozco la gran responsabilidad que significa regresar al Banco Nacional de México a manos mexicanas. Por ello, estoy sumamente orgulloso de encabezar esta transacción que mantendrá al Banco Nacional de México como pilar de desarrollo para nuestro país”, dijo.

Chic Pardo señaló que “en esta aventura”, de Banamex, lo acompaña su familia, pero sobre todo sus hijos, que garantizan que la inversión sea transgeneracional.

Retos en diversos sectors, dice Chico Pardo

El empresario enlistó varios retos en los diversos sectores donde ha incursionado en materia de negocios. En el caso de Asur, la seguridad y promoción del turismo son una prioridad.

Por su parte, del lado de Carrix, explicó que la operación de los puertos y los cambios geopolíticos en el comercio mundial representan un gran reto de ajuste en todas las divisiones.

“Finalmente, en los hoteles, la construcción de nuevas locaciones, así como el mantenimiento de las existentes, representan una prioridad de excelencia de servicio para la promoción del turismo en nuestro país y en todos aquellos en donde participamos”, dijo.

Chico Pardo reiteró su convicción en el presente y en el futuro del país.

“Mi compromiso con México es total y a largo plazo”, dijo.

