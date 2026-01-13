El año pasado las ventas al mayoreo de camiones pesados —los que venden los fabricantes a los distribuidores— sumaron 30 mil 673 unidades, es decir, 54% menos respecto a lo comercializado en 2024, de acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

Sin embargo, en diciembre hubo un ligero repunte en algunas categorías respecto a noviembre, particularmente en los vehículos de carga Clase 2 y Clase 3.

El segmento pasó de un crecimiento acumulado de 2.8% en noviembre a 3.1% en diciembre, reflejando una mayor dinámica en vehículos de menor tonelaje al cierre del año, destacó la ANPACT.

“A pesar de algunos ajustes en la demanda y una base de comparación elevada, varios indicadores clave experimentaron un repunte positivo al cierre del año, con incrementos en segmentos clave, lo que representa signos de recuperación del mercado y muestra que la industria automotriz de vehículos pesados establecida en México es resiliente, tiene capacidad de innovación y sigue comprometida con la inversión en el país”, afirmó Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la asociación.

Durante 2025, puntualizó, el sector automotriz de vehículos pesados enfrentó diversos retos tanto en el mercado interno como en el externo.

En el interno se experimentó una disminución en la demanda y un crecimiento en la importación de vehículos pesados chatarra desde Estados Unidos, mientras que en el mercado externo se vivió una amplia volatilidad arancelaria, que atrasó decisiones de compra de flotas.

También se logró actualizar el Acuerdo Ambiental suscrito por la Secretaría de Economía y la Semarnat, pero es necesario fortalecer las acciones para contener la importación de vehículos pesados usados que daña a la industria establecida en México, afecta el mercado secundario de vehículos y a las familias transportistas y debilita el horizonte de certeza jurídica y clima de negocios.

Al cierre de 2025 la fabricación de vehículos pesados acumuló 138 mil 954 unidades, una disminución de 35% frente a 2024, de acuerdo con cifras de ANPACT.

Respecto al mercado externo, las exportaciones de vehículos pesados cerraron el año con 113 mil 981 unidades, una baja de 28% en comparación con el acumulado de 2024.

“Ante los desafíos actuales, es necesario subrayar la importancia de reactivar el mercado interno, la inversión y fomentar un entorno regulatorio estable y con reglas claras, esenciales para el crecimiento sostenido del sector, dijo Arzate en rueda de prensa.