Hace unas semanas, la famosa empresa de ropa Forever 21 se declaró en bancarrota en Estados Unidos afectada por la inflación y la intensa competencia en el sector de moda liderado por aplicaciones como Shein y Temu.

Sin embargo, no es la única que ha llegado a esa penosa situación financiera.

Avon, Tupperware, Hooters o Red Lobster son algunas de las empresas que en los últimos 12 meses también se han declarado en quiebra y se han acogido al Capítulo 21, pero ¿por qué tantas empresas en Estados Unidos toman tan drástica decisión?

Factores como su forma de negocios, el no llegarle a las nuevas generaciones, no invertir en más tecnología son algunas de las claves por las cuales empresas que en su momento se consideraron icónicas están cayendo en desgracia.

De acuerdo con información del Financial Times, el nivel de bancarrotas empresariales en Estados Unidos alcanzó el número más alto en 14 años. En total, al menos 686 compañías se declararon en quiebra en 2024 en ese país, 8% más que en 2023 y más que en cualquier otro año desde 2010.

Ramón Martínez, profesor de Negocios de la Escuela Bancaria y Comercial explicó a EL UNIVERSAL algunos de los factores por los cuales las compañías se declaran en esta situación.

Si bien el Covid fue un parteaguas para que las empresas se plantearan el futuro en la forma de sus modelos de negocios, parece muchas que no han salido de ese hoyo financiero y siguen sin reponerse de ese golpe.

No evolucionan en su forma de hacer negocios

A decir del académico, la esencia de los negocios no ha cambiado, si no que más bien está cambiando es la forma en cómo se comercializan y se desarrollan los productos, algo que muchas firmas no han logrado adaptarse.

“Entonces no se han sabido adaptar al entorno actual, a los mercados y eso es uno de los elementos que está generando su quiebra”, explicó en entrevista.

En ese sentido, el profesor señaló que las empresas también requieren inversión para llegar a más mercados y reinventarse e innovar, pero que cuando muchas ya obtienen recursos para hacerlo, en algunos casos ya es demasiado tarde.

“Si no hay entendimiento y adaptación del mercado, no hay innovación y reaccionan cuando las estructuras financieras no son adecuadas pues es la tormenta perfecta para que las empresas se declaren en quiebra”, comentó.

Otro punto es que esta falta de innovación les pega en la parte tecnológica, pues no modifican su estrategia digital para abrirse paso a nuevos consumidores y con ello, desarrollar nuevos modelos de negocio.

“Ahora los productos y los servicios se desarrollan a partir de escuchar y entender la cliente, cuando anteriormente diseñábamos los productos y los servicios desde la organización y los empujábamos hacia el mercado y a través de estrategias de marketing”, comentó.

Para Martínez, la falta de innovación y de escuchar al cliente son las principales causas que han generado que las empresas terminen en bancarrota.

No escuchan a las nuevas generaciones

Otro factor es que las empresas no saben cómo acercarse a las nuevas generaciones. El profesor de la EBC comentó que cuando se habla de no adaptación, muchas firmas optan por seguir manteniendo sus estrategias para un solo sector de la población, lo que les hace perder clientes potenciales, y con ello, obtener más ingresos.

El no entender a los más jóvenes es una señal de que los comercios no saben como es que ellos están cambiando la forma de adquirir bienes y servicios en el mundo.

Para el académico, las nuevas generaciones buscan cosas innovadoras, e incluso les interesa el medio ambiente.

“Si no entendemos a estas nuevas generaciones vamos a ver noticias de que cada vez más empresas en EU van a estar quebrando por no adaptarse y es una constante que podría pasar también en México y todo el mundo”, advirtió.

Por ello, resaltó la importancia de que las empresas comiencen a vincularse con los gustos, lenguajes y entendimiento de las nuevas generaciones con el fin de comenzar a atraerlos.

"Cuando se pierde este entendimiento del mercado, por eso el tema de entender al cliente, cuando la empresa se queda arraigada con perfiles de 40 años hacia arriba, pero recuerda que el porcentaje de la población que dicta el futuro de las economías tienen menos de 40 años y esto se produce en un problema económico", agregó.

Si estás grandes empresas no logran adaptarse y darle una vuelta, desde el punto de vista de innovación, de la implementación de nueva tecnología, de entrarle al mercado y llegarle a las nuevas generaciones, parece la historia se repetirá en México, advirtió el especialista.

