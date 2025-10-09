Más Información

Gobierno israelí aprueba acuerdo para liberar a rehenes; EU enviará 200 soldados para supervisar acuerdo

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Vinculan a proceso a Norma Angélica "N", presunta implicada en asesinato de funcionarios de Clara Brugada

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

Se forma tormenta tropical Raymond en costas de Guerrero: ¿Qué estados afectará?

Bogotá.- La aerolínea colombiana está invirtiendo más de 800 millones de dólares para fortalecer su flota y mejorar la experiencia de servicio al cliente como parte de una estrategia para consolidar su crecimiento, informó este jueves la compañía.

"Esta inversión de más de 800 millones de dólares demuestra nuestro compromiso inquebrantable con el cliente y con . Nuestro modelo funciona al ofrecer opciones competitivas y una experiencia premium en expansión", afirmó el director general de Avianca, Frederico Pedreira, citado en un comunicado de la compañía.

El ejecutivo agregó que, por esa razón, están "invirtiendo activamente en más aviones, en una red de rutas sin precedentes y, fundamentalmente, en la calidad de la experiencia de viaje".

Como parte de las inversiones, Avianca ha anunciado este año 13 nuevas rutas, que representan un aumento del 13% en la conectividad de la compañía. Además, la aerolínea incorporará seis aviones a su flota para finales de 2025.

La empresa también está fortaleciendo el programa 'Insignia by Avianca', que es su experiencia de Business class en los vuelos hacia y desde Europa.

Además, pretende expandir la Business class a más de 80 rutas en América, así como abrir nuevas salas VIP.

La aerolínea, parte del Grupo Abra, es líder en Colombia, Ecuador y Centroamérica, y el Grupo Avianca comprende, además, a Avianca Cargo y la participación en LifeMiles.

La compañía tiene una de las operaciones más grandes de América Latina con más de 150 rutas, 700 vuelos diarios y una flota de 140 aviones Airbus 320 y Boeing 787 Dreamliner, que conectan con más de 80 destinos en más de 25 países de América y Europa.

