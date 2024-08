Una creciente base de seguidores de la Fórmula 1 (F1) ha incrementado de manera considerable la venta de mercancía oficial como gorras y playeras.

En 2020, el mexicano Esteban Gutiérrez, expiloto de Fórmula 1, ABB FIA Fórmula E y NTT Indycar Series, se convirtió en el distribuidor oficial de mercancía de la F1 en México, a través de la tienda en línea EDASI.

De acuerdo con la empresa, el año pasado, la venta de mercancía oficial de la F1 creció cinco veces en comparación con 2022, y cada año las ventas superan al año anterior, por lo que 2024 podría ser un mejor año.

Gutiérrez decidió fundar EDASI cuando buscaba realizar un diseño y una colaboración exclusiva de la gorra para el equipo Mercedes Benz y para la edición del Gran Premio de México.

Cuando estaba en la etapa de resolver la logística para la importación a México se dio cuenta de que no había un distribuidor oficial de los productos de la Fórmula 1 en el mercado nacional, así que se convirtió en pionero de la distribución de productos oficiales de la F1 en el país. Ahora, Edasi cambia de nombre a DRIVER 1.

Los artículos más vendidos de la mercancía oficial son gorras y playeras. Foto: archivo

“Este proyecto representa una nueva visión para conectar con lo que más me apasiona. Durante toda mi carrera, me he sentido sumamente orgulloso de tener la fortuna de representar a México como piloto de la Fórmula 1, el más alto nivel en el automovilismo deportivo. Pero, ahora, en este nuevo comienzo, me siento agradecido de poder sumar mi granito de arena a la generación de empleos y brindar soluciones a nuestros clientes; quienes, como yo, somos fanáticos de este apasionante deporte”, dijo Gutiérrez, en un comunicado.

Fanáticos de la F1 crecen 20% anual

Actualmente, los artículos más vendidos en su plataforma son los de la escudería Red Bull Racing, donde actualmente milita el piloto Sergio "Checo" Pérez, seguida de Mercedes AMG y McLaren.

La base de seguidores de la Fórmula 1 tiene un incremento anual de 20%, y se estima que hay más de 20 millones de fanáticos a nivel mundial de las diversas categorías de automovilismo deportivo.

En 2023, el Gran Premio de México generó una derrama económica de más de 15 mil 600 millones de pesos.





