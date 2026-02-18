Luego de que el gobierno federal adquirió Exportadora de Sal, la empresa registró caída de ventas, acumulación de inventarios y de ingresos, de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2024 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Al 31 de diciembre de 2024 reportó ingresos por 2 mil 448 millones de pesos, cantidad 38.2% menor de lo presupuestado, lo que fue consecuencia de “la reducción en el volumen de ventas de sal industrial”, así como porque el precio de la tonelada estuvo por arriba del precio de mercado y por la variación del tipo de cambio que les fue desfavorable.

En dicho año se esperaba que Exportadora de Sal iba a recibir ingresos por 3 mil 962 millones de pesos, por la venta de sal industrial y de mesa, así como por la prestación de servicios portuarios y de despacho de embarcaciones y de productos financieros, monto que no se logró obtener.

Como durante el 2024 tuvo egresos por 3 mil 133 millones de pesos cantidad mayor a los ingresos, tuvo que utilizar 956 millones de pesos, que fueron recursos disponibles del ejercicio del 2023, para poder tener un balance presupuestal.

La ASF dijo que la sal además de que se vende por arriba del precio de mercado, “no se acreditó el criterio o metodología para determinar el precio por tonelada métrico de sal autorizado por su Consejo de Administración... y no se observaron acciones para ajustar el precio de la sal a las condiciones del mercado”.

Por dicha situación, “los clientes bajo contrato redujeron e incumplieron los volúmenes de compra, y por los efectos del tipo de cambio. Durante el ejercicio fiscal 2024, la sal de mesa representó el 5.0% del total de las ventas realizadas” por Exportadora de Sal.

Ante la falta de documentación de los clientes a los que la empresa, ahora en manos de gobierno y antes de inversión mixta, les otorgó créditos, la ASF recomendó “implementar mecanismos de operación, control y supervisión que aseguren la integración completa y oportuna de la documentación requerida en cada solicitud de crédito, incluida la información financiera, legal, técnica y demás elementos establecidos en la normativa...”.

Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación, tras realizar inspecciones físicas en las instalaciones de la empresa, detectó falta de disponibilidad de equipos mecánicos, eléctricos y de transporte, así como deficiencias de mantenimiento e infraestructura que afectan directamente la eficiencia logística y productiva.

Además, recomendó implementar “mecanismos de operación, control y gestión orientados a corregir la situación financiera y operativa de la empresa, optimizar el uso de recursos, mejorar la rentabilidad y sostenibilidad, así como fortalecer la gestión institucional para lograr mayor eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos públicos”.

