Aunque los grandes destinos de turismo de sol y playa en México se estancaron este año por factores como el menor crecimiento en la economía y los problemas de inseguridad, los eventos de ultra lujo se incrementaron, indicó Ignacio Famanía Gastelum, director general y fundador de Ifahto, una agencia especializada en la realización de ceremonias corporativas.

“Este año y el pasado ha habido accidentes en festivales, pero nosotros no hemos tenido ninguno. Nuestra infraestructura, equipo y personal trabajan con especialización, seguridad y no ignoramos los riesgos. En nuestra organización tenemos un seguro, un deducible de 10 millones de dólares para cuidar a nuestros colaboradores y a cualquier invitado. No se ha utilizado, pero tenemos ese respaldo”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Sobre el tema de seguridad sabemos que hay espacios que lamentablemente nos han quitado eventos, como son los jardines que hay en Morelos, hermosos, pero afectados y ya algunos clientes no se animan, aunque hemos crecido mucho en Los Cabos y Nuevo Vallarta, donde tenemos a estadounidenses organizando megaeventos. También tenemos Cancún y la Riviera Maya, donde europeos organizan sus ceremonias, es un gran mercado”, señaló Famanía Gastelum.

Los grandes destinos están reportando estancamiento o disminuciones, de acuerdo con la cifras de la Secretaría de Turismo federal.

Al primer semestre de 2025, Riviera Maya y Nuevo Vallarta sufrieron contracciones de 3 a 4 puntos porcentuales en su ocupación hotelera con relación a 2024.

En tanto, Los Cabos tuvo el mismo factor de ocupación que el año pasado y Cancún, una reducción de 3 puntos porcentuales.

Sin embargo, con el contexto actual en el que las celebraciones sociales se transformaron en plataformas de expresión personal, narrativa estética y conexión emocional, Ifahto creó su unidad Signature Productions, especializada en eventos sociales de alto nivel.

La agencia apuesta y apela a la necesidad de las personas de vivir experiencias únicas e irrepetibles.

“Estamos viendo cómo las nuevas generaciones quieren celebraciones que no sólo se vean bien, sino que signifiquen algo. Que cuenten una historia, emocionen y conecten. No basta con la producción impecable: se trata de crear mundos”, explica Famanía.

La compañía está optimizando su infraestructura para sacar más provecho de la tecnología que implementa en eventos corporativos en la Ciudad de México o centros de negocios, y los utiliza para reuniones privadas en búnkeres, cenotes, bosques y otros sitios donde parecería difícil acceder.

Están respondiendo a la demanda de experiencia que, de acuerdo con el ejecutivo, se hizo más exigente a raíz de la pandemia.

“Ifahto Signature Productions no nace como un producto comercial, sino como una respuesta a una demanda cultural: celebrar no como consumo, sino como creación de identidad, memoria y emoción colectiva”, concluyó Famanía.