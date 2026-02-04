Los analistas consultados por Citi México reforzaron su visión favorable sobre el peso para 2026 y ajustaron al alza sus expectativas de crecimiento económico, de acuerdo con su más reciente encuesta de expectativas.

El consenso prevé un tipo de cambio más fuerte hacia el cierre del próximo año, en un entorno de recortes graduales en la tasa de referencia y una actividad económica ligeramente más dinámica.

En materia cambiaria, las expectativas del peso se fortalecieron nuevamente. El consenso ahora anticipa un nivel de 18.35 pesos por dólar al cierre de 2026, una mejora frente a los 18.75 estimados en la encuesta previa.

Así, el rango de previsiones se ubica entre 17.10 y 20.30 pesos por dólar. Para finales de 2027, la estimación mediana del tipo de cambio es de 19 pesos, ligeramente menor al 19.07 reportado hace quince días, lo que refleja una visión más estable para la moneda mexicana en el mediano plazo.

En crecimiento económico, el consenso espera un mejor desempeño en 2026. La proyección mediana del PIB aumentó a 1.4%, desde 1.3% en la encuesta anterior, con estimaciones que van de 0.6% a 1.8%. Para 2027, los analistas mantienen una expectativa de crecimiento de 1.8%, sin cambios frente al sondeo previo.

En política monetaria, el consenso sigue anticipando que el próximo movimiento del Banco de México será un recorte de 25 puntos base en mayo.

De los 35 participantes en la encuesta, 20 esperan que el ajuste ocurra en esa reunión, frente a 18 en la encuesta anterior; 10 lo prevén antes y tres en junio.

Así, la tasa de política monetaria se mantendría en 6.50% al cierre de 2026, sin cambios respecto al sondeo previo, con estimaciones que van de 6.0% a 7.0%. Para finales de 2027, la expectativa mediana también se ubica en 6.50 por ciento.

En cuanto a la inflación, para enero los analistas proyectan una variación mensual de 0.42% en el índice general y de 0.58% en el componente subyacente. Con ello, la inflación general anual se ubicaría en 3.83%, por encima del 3.69% observado en diciembre, aunque por debajo de la estimación previa. La inflación subyacente anual se calcula en 4.49%, superior al registro del mes anterior. Para febrero, el consenso espera incrementos mensuales de 0.37% en la inflación general y de 0.46% en la subyacente.

A más largo plazo, la mayoría de las expectativas de inflación mostró ajustes al alza. La proyección mediana para la inflación general al cierre de 2026 se mantuvo en 4.0%, mientras que la subyacente subió a 4.1 por ciento.

Para 2027, las expectativas se incrementaron a 3.75% en el índice general y a 3.71% en el subyacente.

La tasa de inflación anual promedio esperada para el periodo 2028-2032 se mantiene en 3.7 por ciento.

