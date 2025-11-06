Accionistas de Tesla aprueban compensación salarial de un billón de dólares a Elon Musk

Washington.- La junta de accionistas de Tesla aprobó pagar al consejero delegado de la compañía, Elon Musk, la cifra récord de un billón de dólares en acciones, lo que le permitirá controlar el fabricante de automóviles eléctricos y le convertiría en el primer billonario del planeta.

desa/mgm