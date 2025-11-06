Más Información

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Revelan causa de muerte de Marshawn Kneeland; el jugador de los Cowboys se habría suicidado tras persecución policial

Accionistas de Tesla aprueban compensación salarial de un billón de dólares a Elon Musk

Contralmirante Fernando Farías Laguna es declarado prófugo de la justicia; está implicado en el caso de huachicol fiscal

Washington.- La junta de accionistas de Tesla aprobó pagar al consejero delegado de la compañía,, la cifra récord de un billón de dólares en acciones, lo que le permitirá controlar el fabricante de automóviles eléctricos y le convertiría en el primer billonario del planeta.

