Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

EN VIVO Desfile Cívico-Militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana; sigue aquí el minuto a minuto

El Ejército identificó desde 2014 a grupos “anarquistas”

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Trump evoca la pena de muerte para demócratas que instaron a militares a desobedecer órdenes del gobierno

Asesinato de Carlos Manzo fue coordinado en grupo de WhatsApp; así fueron los mensajes antes del ataque, revela García Harfuch

Las acciones de la tecnológica estadounidense subían casi un 4% tras la apertura de este jueves, después de anunciar en la víspera que ganó un 65 % más en el tercer trimestre, al alcanzar los 31.910 millones de dólares y superar las expectativas de los analistas.

El fabricante de los chips informáticos que han impulsado el auge de la (IA), que publicó sus resultados el miércoles al cierre de la bolsa, registró una facturación trimestral récord de 57.006 millones de dólares, un 62 % más, en los que el motor fueron los centros de datos (51.215 millones).

Diez minutos después de la apertura de la bolsa hoy, las acciones de Nvidia subían un 3.85%.

"Se ha hablado mucho de una burbuja en la IA", declaró el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, a los inversores durante la presentación de resultados, y dijo que desde su punto de vista, ven "algo muy diferente".

Las optimistas previsiones de Nvidia impulsaron el ánimo de los inversores en el sector de la IA, que se había debilitado en las últimas sesiones ante el temor de una burbuja en el sector.

