Nueva York. Las acciones del fabricante estadounidense de juguetes Mattel, conocido por marcas como Barbie, Hot Wheels o Fisher-Price, cayeron este miércoles más de un 24% en Wall Street tras presentar ayer unos resultados anuales a la baja y unas previsiones para 2026 por debajo de lo esperado por el mercado.

Los títulos de la compañía se desplomaban un 24,1% tras la apertura de hoy después de haber perdido un 28% en las operaciones posteriores al cierre del lunes, cuando el grupo informó de un beneficio neto de 397,6 millones de dólares en 2025, un 27% menos que el año anterior.

La facturación anual de Mattel, que en los últimos años ha tratado de reforzar su perfil como empresa de entretenimiento más allá del negocio tradicional del juguete, retrocedió un 1%, hasta 5.347 millones de dólares, mientras que en el cuarto trimestre el beneficio cayó un 25%, hasta 106 millones de dólares.

Aunque en ese último trimestre los ingresos crecieron un 7%, hasta mil 766 millones de dólares, el mercado penalizó que las cifras quedaran por debajo de las expectativas y, sobre todo, la guía para 2026, que prevé un beneficio ajustado por acción de entre 1,18 y 1,30 dólares.

El consejero delegado de la compañía, Ynon Kreiz, reconoció que, pese a una demanda positiva en todas las regiones, las ventas brutas de diciembre en Estados Unidos crecieron menos de lo esperado, en un contexto de consumo más moderado y mayores promociones.

La reacción bursátil refleja la preocupación de los inversores por la presión sobre los márgenes y por la desaceleración del gasto de los consumidores, especialmente en campañas clave como la navideña.

