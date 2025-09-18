El aseguramiento de vivienda alcanzó un 25.8% como promedio nacional, un crecimiento de apenas 6% después de los sismos de 2017 en el país, indicó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

La directora general del organismo, Norma Alicia Rosas, explicó que el crecimiento se ha dado principalmente por un mayor desarrollo de vivienda en el país.

“Sí ha crecido afortunadamente. Quisiéramos que hubiera crecido a una tasa mayor, vemos ligeros crecimientos, entre 4 y 6%, dependiendo los distintos estados y obedece, sobre todo mucho a los desarrollos de vivienda. Vemos que se han dado pasos, nos gustaría que fuera un poquito más rápido, pero sí ha crecido esta conciencia de tener una vivienda asegurada”, precisó.

En conferencia de prensa, detalló que en el periodo de enero a junio de 2025, las aseguradoras en México otorgaron protección por 276 millones de pesos derivados de siniestros ocasionados por sismos, informó la AMIS.

Agregó que entre 2019 y 2020, el sector pagó siete mil millones de pesos por este tipo de daños.

La directiva de la AMIS indicó que en los últimos cinco años se han registrado poco más de siete mil 300 siniestros, siendo Guerrero y Veracruz las entidades más afectadas, con mil 800 y mil 580 casos respectivamente. Los eventos más relevantes fueron los sismos del 19 de septiembre de 2021, con epicentro en Guerrero, y el de 2022 en Michoacán.

Recordó que en 2017, tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, los daños asegurados representaron 55% y 36% del total, mientras que en el sismo de 1985 apenas alcanzaron 10 por ciento.

“Los sismos nos han enseñado que el aseguramiento es una necesidad estratégica para la protección patrimonial, tanto de familias, empresas y de gobiernos. Aún hay mucho por hacer para cerrar la brecha de protección en el país y lograr resiliencia”, señaló la directora general de la AMIS.

