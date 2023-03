Como es sabido, Estados Unidos con sus cerca de 320 millones de habitantes representa el mercado más grande y lucrativo del mundo para la comercialización de distintas variedades de narcóticos. Fue precisamente en este país en donde a partir de la década de los setenta se fraguó y exportó el modelo de “guerra contra las drogas”. Este exigía un combate frontal en contra de las mismas y su énfasis hoy en día continúa siendo principalmente de corte punitivo al exigir la colaboración cuasi irrestricta de los gobiernos de distintos países, entre los que destacan aquellos que son productores de plantas de las cuales se derivan estupefacientes como la coca o la amapola, o productores de enervantes como la marihuana así como de países considerados como de transito de droga. Esta colaboración ha consistido en un mayor compromiso por parte de las autoridades de dichos países en materia de persecución de grupos dedicados al trasiego de estupefacientes, así como de la erradicación de plantíos dedicados al cultivo de estas plantas. Para estos efectos se puso en operaciones en 1973 la agencia antidrogas estadounidense conocida como la DEA (Drug Enforcement Agency) y desde entonces su misión ha sido velar por el cumplimiento de los intereses norteamericanos en esta materia a nivel global (Márquez, 2013). Esto a expensas de la soberanía de los países en cuestión.

Derivado de la aprobación de la Anti-Drug Abuse Act en 1986, operó entre México y Estados Unidos un programa de certificación[1] entre los años de 1986 y 2002. Este programa requería de una evaluación anual elaborada por el ejecutivo norteamericano que era enviada al congreso para su revisión sobre la colaboración de México y otros países en materia de combate a las drogas. En todas las ocasiones, México fue certificado de manera favorable por parte del ejecutivo norteamericano. Aún en el año de 1997 en el cual el entonces jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, General Jesús Gutierrez Rebollo fue encarcelado y sometido a proceso tras ser acusado de colaborar con el capo Amado Carrillo Fuentes.

Si bien el proceso de certificación fue modificado en el año 2002, al eliminarse los requerimientos anuales de la certificación, otros mecanismos de colaboración entre ambos países se han puesto en marcha con el objetivo de continuar la ofensiva en contra de las drogas y de organizaciones que se dedican a su producción, trasiego y comercialización. Este es es el caso de la Iniciativa Mérida que integró a México y a los países centroamericanos y que fue aprobada en el año 2008 por el congreso norteamericano. Los principales componentes de esta iniciativa consisten en la entrega de equipos de corte bélico (helicópteros artillados, aviones de patrullaje) sistemas y equipo de vigilancia y monitoreo, transferencia de tecnología y capacitación de funcionarios mexicanos principalmente en labores de inteligencia (Nájar, 2015).

Todos estos esfuerzos han tenido resultados bastante cuestionables si se considera la falta de resultados contundentes que hayan contribuido a la contracción del mercado de narcóticos norteamericano o en su defecto a la eliminación definitiva de redes criminales transnacionales. Según el informe anual sobre los riesgos relativos a las drogas (National Drug Threat Assesment Summary) elaborado por la DEA y el Departamento de Justicia, las organizaciones criminales mexicanas mantienen una fuerte presencia e influencia en el mercado de narcóticos norteamericano, por encima de sus contrapartes colombianos, dominicanos y asiáticos. Las organizaciones mexicanas se han caracterizado por proveer distintos tipos de narcóticos al mercado norteamericano, entre los que destacan: la marihuana, metanfetamina, cocaína y cada vez con mayor fuerza heroína (DEA, 2015).

El consumo de heroína ha cobrado un gran auge en los Estados Unidos, sobrepasando a la metanfetamina como la sustancia que representa la mayor amenaza para este país. Tanto el número de decomisos de heroína, como la cantidad de decesos relacionados con casos de sobredosis han crecido de manera sostenida a lo largo de los últimos 10 años. De acuerdo con el informe sobre el estado mundial de las drogas (World drug report) elaborado por la oficina de las naciones unidades para el delito y la delincuencia (ONUDD) para el año 2015, solo 1 de 20 a 25 casos de sobredosis es mortal en tanto que el número de sobredosis que no produce un resultado mortal se encuentran su representadas en caso de ser existentes (UNODC, 2015).

Gráfico 1: Defunciones por sobredosis de opiáceos en Estados Unidos, 2007-2013

📷

Fuente: National Drug Threat Assesment Summary 2015, DEA

De conformidad con el informe de riesgos elaborado por la DEA, este incremento en la demanda de heroína en el mercado norteamericano se debe a factores muy concretos. En primera instancia existen una gran cantidad de personas entre las que destacan los adultos mayores que son dependientes de opiáceos y que suelen obtener de manera controlada mediante medicamentos como Oxycontín que tratan dolores crónicos. Sin embargo, motivaciones económicas como el diferencial en los precios entre los medicamentes y la heroína las han llevado a iniciarse con la heroína para administrarse los opiáceos. La dependencia a los opiáceos hoy en día es la primera causa de muerte accidental en los Estados Unidos ya es considerara por muchos analistas como una epidemia (El Confidencial, 2016).

La DEA enfatiza en el hecho de que las personas dependientes de Heroína y de los medicamentos como el Oxcycontin deben de ser consideras en conjunto puesto que en ambos casos la adicción es a los opiáceos. En segundo lugar, esto ha impulsado la oferta lo que produce una mayor disponibilidad de heroína (DEA, 2015).

Gráfico 2: Estimación de usuarios de heroína en Estados Unidos, 2007-2013

📷

Fuente: National Drug Threat Assesment Summary 2015, DEA

El gráfico 2 presenta una estimación del tamaño del mercado estadounidense en términos sus usuarios de heroína. Es una población que si bien ha crecido de manera importante en los últimos años, sigue siendo pequeña respecto de otras poblaciones dependientes a distintos narcóticos como es el caso de la cocaína, los alucinógenos y la marihuana. De acuerdo al departamento de salud mental pública y de abuso de sustancias (Substance Abuse and Menthal Health Services Administration) que levanta la encuesta nacional sobre uso de droga y salud (National Survey on Drug Use and Health) en un día promedio en los Estados Unidos en el periodo 2010-2011 más de 2,400 individuos entre 18 y 25 consumieron marihuana por primera vez, 1,561 consumieron algún alucinógeno en tanto que 258 se iniciaron en la heroína (SAMHSA, 2014).

El Mercado de la heroína dentro de los Estados Unidos se nutre de diversos proveedores, en donde los países asiáticos quienes son los mayores productores del mundo de amapola, tales son los casos de Afganistán y Pakistán (ONUDD, 2015) así como sus organizaciones no tienen una gran participación en este mercado. Esto en contrapartida de sus pares mexicanos y sudamericanos. La heroína provista por organizaciones sudamericanas es suministrada en forma de polvo blanco y tiene un costo estimado de 63,000 dólares por kilo, en tanto que la heroína provista por organizaciones asiáticas que tienen penetrado el mercado canadiense se cotiza en cerca de 95,000 dólares, sin embargo, estas organizaciones no acaparan ni 5 % del mercado norteamericano (DEA,2015).El precio del gramo de heroína a nivel de calle ha disminuido de manera consecutiva desde 1983, cuando el costo oscilaba los 3,000 dólares en tanto que hoy se aproxima a los 500 dólares.

En cuanto a las organizaciones mexicanas se refiere, estas han tenido un crecimiento acelerado en su penetración y crecimiento en el mercado puesto que se han consolidado como los principales proveedores de la costa oeste de los Estados Unidos. Las organizaciones sudamericanas controlan la costa este, esto de acuerdo al programa de compras domesticas de heroína realizadas por la DEA en distintas áreas metropolitanas. Una vez adquirida la heroína se les conducen pruebas de laboratorio para conocer su firma o procedencia.

La heroína mexicana es conocida como Black Tar por el color negruzco que cobra el producto opiáceo. El mecanismo empleado para su manufactura es en gran medida sencillo y no produce resultados uniformes en términos de la calidad del producto opiáceo generado ya que no requiere de equipo de laboratorio costoso ni de procesos de refinamiento para aumentar sus grados de pureza, tanto su calidad como su precio son inferiores respecto de la heroína en polvo blanco.

La materia prima para la elaboración de la heroína es resina la bellota de la amapola, también conocida como adormidera u opio, cuya siembra ha crecido de manera importante en el Estado de Guerrero, entidad en la cual se estima se siembra 98% de esta planta en el país (Castillo, 2012). Rigoberto Acosta González, quien fuera secretario de Desarrollo Rural de Guerrero declaró que al menos 90% de las 18,000 familias principalmente campesinas que habitan en la sierra de guerrero están relacionados de alguna con la producción de amapola (Sin Embargo, 2016). Cabe destacar que los campesinos no son quienes lucran con el negocio de la heroína, puesto que son el eslabón más débil de la cadena y se estima que sus ingresos no superan los 6,000 pesos mensuales (Belmont, 2016).

El documental “Heroína mexicana: la ruta de la amapola” elaborado por Vice México ofrece una gran perspectiva de lo que sucede en los municipios serranos con los amapoleros, así como de la dinámica del ejército mexicano en términos de erradicación de los plantíos y del consumo de la Black Tar por parte de usuario dependientes en la costa oeste de los Estados Unidos.

En términos de decomisos de heroína en los Estados Unidos, estos tuvieron un incremento de 81% a partir del año 2010 cuando las incautaciones dieron cuenta por 2,763 kilogramos, en tanto que para el año 2014 el monto aumentó a 5,014 kilogramos, casi el doble. La proporción del decomiso promedio también creció al pasar de 0.80 kilogramos de heroína por decomiso en 2010 a 1.74 kilogramos en 2014 (DEA,2015). Como es de esperarse dado el crecimiento acelerado que ha tenido en su participación de mercado, los decomisos de la Mexican Black Tar han crecido de manera importante entre el año 2003 en el cual representaron cerca de 5% del total de decomisos a niveles cercanos a 50% del total en 2011, lo que habla del crecimiento de la oferta de la Black Tar en el mercado norteamericano (DEA,2015).

Gráfico 3: Decomisos de heroína en Estados Unidos, 2010-2014

📷

Fuente: National Drug Threat Assesment 2015, DEA

Cabe señalar que el número de decomisos en la frontera sur de los Estados Unidos también ha crecido de manera importante al pasar de 1,016 kilogramos en 2010 a 2,188 kilogramos en 2014 (DEA, 2015). Esta ha sido una de las rutas tradicionales empleadas por las organizaciones mexicanas para introducir narcóticos al mercado norteamericano que se han valido inclusive de túneles sofisticados que conectan ciudades de ambos lados de la frontera. A su vez, los decomisos de Black Tar en estados de la costa este como Florida, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvannia también han crecido en años recientes lo que da cuenta del intento de las organizaciones mexicanas por absorber una aún mayor porción del mercado.

El intento de las organizaciones mexicanas por ampliar su presencia se puede explicar en función del enorme valor monetario que tiene el mercado norteamericano estimado en 27,000 millones de dólares, de los cuales las organizaciones mexicanas obtienen cerca de la mitad y han elegido seguir incrementando sus posiciones arrebatándole participación a las organizaciones colombianas que también son un actor importante en la distribución de heroína (Mundo, 2015)[2]. La propia DEA señala en su perspectiva a futuro que lo más probable es que tanto el mercado como las muertes por sobredosis seguirán creciendo en el corto plazo.

El crecimiento de la participación de las organizaciones mexicanas en introducción y comercialización de la Black Tar en el mercado norteamericano se ha dado aún en el marco de políticas que no han dado resultados concretos, como es el caso de la Iniciativa Mérida. La amapola sigue cultivándose en la sierra de Guerrero ya que en gran parte de las ocasiones es uno de los pocos medios de subsistencia de la población local que no recibe mayores beneficios económicos. A su vez, las organizaciones mexicanas que lucran con la heroína siguen incrementando el tamaño de su rebanada en el pastel que representa el mercado estadunidense. El gobernador Hector Astudillo ha insistido en la regularización del cultivo de la amapola para el uso medicinal lo que argumenta traería mejoras económicas para los habitantes de la sierra.

Desde mi punto de vista no suena como una ocurrencia descabellada y considero que bien en valdría el comenzar a debatir sobre mecanismos que intentaran hacer esta propuesta realidad, de una manera en la que la población pudiera realmente salir fortalecida y se consideren estrategias para resolver el reto que representan las organizaciones criminales, situación que se antoja muy compleja. La serie televisiva “High Profits” producida por CNN muestra las complejidades que ha tenido en los Estados Unidos la comercialización para el uso recreativo de la marihuana. El camino ha estado marcado por una maraña de errores y aciertos, el problema es que en nuestro país no se ha sumado aún ni siquiera el primer acierto para lidiar con esta situación, es momento de considerar nuevas alternativas que a pesar de que puedan fracasar por lo menos intenten algo diferente.

Bibliografía:

Belmont, J. (13 de Mayo de 2016). La sierra de la heroína en México. El Mundo. Recuperado el 13 de mayo de 2016, de http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/13/57337477e2704eb4628b462d.html Castillo, G. (18 de marzo de 2012). Cultivo de amapola, base del ingreso familiar en la sierra. La Jornada. Recuperado el 12 de mayo de 2016, de http://www.jornada.unam.mx/2012/03/18/politica/002n1pol DEA. (2015). National Drug Threat Assesment Summary. Washington DC: Drug Enforcement Agency. Recuperado el 12 de mayo de 2016, de http://www.dea.gov/docs/2015%20NDTA%20Report.pdf El Confidencial. (30 de marzo de 2016). La "epidemia" de heroína y opiáceos en EEUU ya dejó un muerto cada 19 minutos. El Confidencial. Recuperado el 12 de mayo de 2016, de http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-03-30/heroina-opiaceos-eeuu-obama-drogas_1175899/ Márquez, W. (1 de Julio de 2013). DEA: 40 años de polémica lucha contra las drogas. BBC Mundo. Recuperado el 12 de mayo de 2016, de http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/07/130628_eeuu_dea_drogas_40_aniversario_wbm Nájar, A. (19 de febrero de 2015). Iniciativa Mérida: ¿Ha servido el plan contra las drogas en México financiado por EE.UU.? BBC Mundo. Recuperado el 12 de mayo de 2016, de http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/02/150213_mexico_eeuu_iniciativa_merida_narcotrafico_an SAMHSA. (2014). A Day in the Life of Young Adults: Subsance Use Facts. The CBHSQ Report. Recuperado el 12 de mayo de 2016, de http://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/CBHSQ-SR168-TypicalDay-2014/CBHSQ-SR168-TypicalDay-2014.pdf Sin Embargo. (9 de marzo de 2016). El 90% de los campesinos de la sierra de Guerrero siembra amapola: ex Secretario Rural. Sin Embargo. Recuperado el 12 de mayo de 2016, de http://www.sinembargo.mx/19-03-2016/1637709 UNODC. (2015). World Drug Report. Nueva York: United Nations. Recuperado el 12 de mayo de 2016, de https://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf





Yani Limberopulos Fernández

@OrangeAgent @ObsNalCiudadano

[1] Otros países formaron parte del programa.