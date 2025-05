Probablemente alguna vez te ha pasado por la cabeza comprarte una bici eléctrica o un scooter. Y no eres el único. Cada vez se ven más en las calles, y no es casualidad: son prácticos, económicos, ágiles para moverse por la ciudad y, hasta ahora, no están realmente regulados por la ley.

Sí, así como lo lees, no hay una ley clara que regule a estos vehioculos. Pero eso podría cambiar muy pronto, en Autopistas te contamos los detalles.

LEE TAMBIÉN Te pueden multar por no usar chaleco reflectante para motociclistas

¿Dónde circulan los scooters y bicis eléctricas?

Hoy en día, los vemos por todos lados. Andan en ciclovías, entre los carriles de las avenidas o, en el peor de los casos, los dejan tirados en la banqueta, estorbando el paso peatonal. Y no sólo es molesto, también ha causado accidentes y más caos del que ya tenemos en la ciudad.

¿Qué piensa hacer el gobierno?

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ya habló del tema. Aunque todavía no hay cambios oficiales, se está planteando una reforma a la Ley de Movilidad y al Reglamento de Tránsito para meter en cintura a estos transportes.

¿Qué es un VEMEPE?

Según el gobierno, los scooters y bicis eléctricas se van a clasificar como Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE). Esto implica nuevas reglas, empezando por su velocidad máxima.

Scooter eléctrico. Foto: archivo/EL UNIVERSAL

Actualmente, el reglamento de tránsito prohíbe que circulen en ciclovías los vehículos que pasen de 25 km/h. Y la verdad, muchos de estos scooters y bicis ya superan fácilmente esa velocidad.

¿Qué vehículos quedarán fuera de la ciclovía?

De acuerdo con Brugada, los siguientes vehículos ya no podrán navegar por ciclovías:

Tienen manubrio y asiento

Dos ruedas o más

Incorporan motor eléctrico

Exceden los 25 km/h

En pocas palabras, si tienes una bici o scooter eléctrico que cumple con estas características, prepárate para circular como si fueras una moto.

¿Qué se viene? ¿Licencia? ¿Placas?

Sí, así como suena. Clara Brugada ya adelantó que estos vehículos podrían requerir licencia de conducir y hasta placas. Todo apunta a que el gobierno quiere poner orden antes de que esto se siga saliendo más de control.

LEE TAMBIÉN Anuncian nueva Licencia de Conducir para bicicletas eléctricas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters