¿Has notado los pequeños pelos de plástico que vienen con las llantas? Si en algún momento acudes a una tienda a comprar neumáticos, presta atención a este detalle.

Y es que al notarlos seguramente te vas a preguntar cuál es su función, por qué existen o si provocan algún efecto durante la conducción. Pues hoy en Autopistas respondemos todas tus interrogantes.

El verdadero nombre de los pelos de las llantas es "salpicaduras de ventilación". Foto: Freepik

¿Qué función tienen los pelos de las llantas?

El momento más común para ver estos pequeños pelos es cuando se compran llantas nuevas para el auto, ya sea en una estantería, en una tienda o en un taller.

Si bien podrías creer que sirven apara confirmar si el neumático es nuevo, ya que aparecen durante la fabricación, este no es necesariamente su propósito.

De hecho, al buscar el modelo adecuando de llanta, hay personas que arrancan esos pequeños pelos de plástico porque causan mucha curiosidad.

Pero para conocer su verdadera función, es necesario remontarse al proceso de fabricación del neumático.

De acuerdo con el fabricante Camel Tire, el verdadero nombre de esos pelitos es “salpicaduras de ventilación” y son un subproducto de los materiales y las temperaturas con las que se producen las llantas.

Asimismo, un artículo de la empresa Toyo Tire explica que las salpicaduras de ventilación son una medida de seguridad y al mismo tiempo garantizan calidad en la conducción.

¿Cómo se hacen? Las salpicaduras se producen cuando se vierte el caucho en el molde, mismo que contiene pequeños orificios por donde sale el aire de la mezcla; si no existieran, podrían aparecer burbujas en la superficie de las ruedas.

El resultado de este fenómeno son unas hebras de caucho las que popularmente se les denomina "pelos". Así que no son un defecto de fabricación, sino un curioso detalle durante el proceso.

Las salpicaduras de ventilación indican y permiten que no queden burbujas de aire en la fabricación de la llanta. Foto: Freepik

¿Es malo que haya salpicaduras de ventilación en una llanta?

Siguiendo con la información de Camel Tires, los pelos de las llantas no generan ningún efecto durante la conducción, así que no pasa nada si las dejas. Tampoco afectan el agarre y la tracción.

El blog de la marca Renault señala que es decisión del conductor desprenderlos o dejarlos, aunque con el paso del tiempo se van desgastando y pierden su visibilidad.

Finalmente, los expertos aclaran que para saber si un neumático es nuevo o usado lo mejor es revisar la banda de rodamiento, superficie que debe lucir nítida y que evita problemas como el aquaplaning.

