Vivir y manejar en México implica estar siempre alerta. La inseguridad pan de cada día, aunque no nos guste, nos obliga a estar un paso adelante, sobre todo cuando se trata de proteger nuestro auto. De acuerdo con AMIS (Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros) entre febrero 2025 y enero de 2026, se reportaron 147 robos de vehículos diarios dando un total de 53,655.

En redes sociales, usuarios han comenzado a compartir un nuevo modus operandi que está ocurriendo desde nuestros celulares e incluso también a nosotros nos pasó. En Autopistas te decimos cómo funciona, y puedas evitar caer en la trampa.

¡Cuidado! Usan mensajes SMS para distribuir estafas bancarias. Imagen: Pexels

¿Cómo funciona esta nueva forma de estafa por teléfono?

Esta estafa funciona por medio de un mensaje de texto, lo que ocurre es que la notificación llega a tu bandeja de entrada diciendo que tienes una infracción de transito sin pagar y tienes que liquidarla en ese momento, acompañada de un link que supuestamente es del gobierno, el SMS tal cual dice lo siguiente: “Su multa 2312 por infracción de transito pendiente. Liquide de inmediato para evitar recargos adicionales o acciones legales https://www.multasio.cc/mx”

Así luce el mensaje de estafa sobre multas de tránsito. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo puedes evitar caer en esta estafa?

De acuerdo con la SSPC (Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana) comparte las siguientes recomendaciones para reducir riesgos y evitar ser víctima de fraudes:

No responder ni dar clic en enlaces recibidos por SMS relacionados con multas de tránsito.

Mantener la calma ante mensajes supuestamente urgentes.

Verificar cualquier adeudo únicamente en portales oficiales.

Evitar usar los enlaces, números o correos incluidos en mensajes sospechosos.

No almacenar datos financieros en el teléfono ni dispositivos móviles.

Activar la autenticación multifactor en cuentas digitales.

Nunca compartir contraseñas o códigos de verificación por mensaje de texto.

La misma organización recomienda que se puede consultar la Ciberguía del Gobierno de México en la siguiente liga: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es

