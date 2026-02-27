Más Información

Tarjetón IMSS Digital: ¿cómo tramitar el documento?; conoce el paso a paso

Tarjetón IMSS Digital: ¿cómo tramitar el documento?; conoce el paso a paso

Pokémon Viento y Ola: así será la nueva generación que llegará a Nintendo Switch 2; ¿cuándo jugarlo?

Pokémon Viento y Ola: así será la nueva generación que llegará a Nintendo Switch 2; ¿cuándo jugarlo?

Cuidado con los bigotes de tus gatos; lo que todo dueño debe saber

Cuidado con los bigotes de tus gatos; lo que todo dueño debe saber

Eclipse Lunar 2026: consejos prácticos para fotografiar la Luna de sangre en México; conoce estos trucos

Eclipse Lunar 2026: consejos prácticos para fotografiar la Luna de sangre en México; conoce estos trucos

Desde Eclipse Lunar hasta Equinoccio de primavera; los eventos astronómicos de marzo 2026

Desde Eclipse Lunar hasta Equinoccio de primavera; los eventos astronómicos de marzo 2026

[Publicidad]

Vivir y manejar en México implica estar siempre alerta. La inseguridad pan de cada día, aunque no nos guste, nos obliga a estar un paso adelante, sobre todo cuando se trata de proteger nuestro auto. De acuerdo con AMIS (Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros) entre febrero 2025 y enero de 2026, se reportaron 147 robos de vehículos diarios dando un total de 53,655.

En redes sociales, usuarios han comenzado a compartir un nuevo modus operandi que está ocurriendo desde nuestros celulares e incluso también a nosotros nos pasó. En te decimos cómo funciona, y puedas evitar caer en la trampa.

¡Cuidado! Usan mensajes SMS para distribuir estafas bancarias. Imagen: Pexels
¡Cuidado! Usan mensajes SMS para distribuir estafas bancarias. Imagen: Pexels

¿Cómo funciona esta nueva forma de estafa por teléfono?

Esta estafa funciona por medio de un mensaje de texto, lo que ocurre es que la notificación llega a tu bandeja de entrada diciendo que tienes una infracción de transito sin pagar y tienes que liquidarla en ese momento, acompañada de un link que supuestamente es del gobierno, el SMS tal cual dice lo siguiente: “Su multa 2312 por infracción de transito pendiente. Liquide de inmediato para evitar recargos adicionales o acciones legales https://www.multasio.cc/mx”

Así luce el mensaje de estafa sobre multas de tránsito. Foto: Captura de pantalla
Así luce el mensaje de estafa sobre multas de tránsito. Foto: Captura de pantalla

LEE TAMBIÉN

¿Cómo puedes evitar caer en esta estafa?

De acuerdo con la SSPC (Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana) comparte las siguientes recomendaciones para reducir riesgos y evitar ser víctima de fraudes:

  • No responder ni dar clic en enlaces recibidos por SMS relacionados con multas de tránsito.
  • Mantener la calma ante mensajes supuestamente urgentes.
  • Verificar cualquier adeudo únicamente en portales oficiales.
  • Evitar usar los enlaces, números o correos incluidos en mensajes sospechosos.
  • No almacenar datos financieros en el teléfono ni dispositivos móviles.
  • Activar la autenticación multifactor en cuentas digitales.
  • Nunca compartir contraseñas o códigos de verificación por mensaje de texto.

La misma organización recomienda que se puede consultar la Ciberguía del Gobierno de México en la siguiente liga:

LEE TABIÉN

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses