Aún recordamos la época en donde todos éramos felices cuando teníamos nuestro portaplaca, ya que muchas veces le otorgaba personalidad a nuestro auto. Pero la razón por la cual estos se prohibieron es porque le quita visibilidad a las cámaras y a los operativos de tránsito.

En México y el Estado de México, el uso de portaplacas inadecuado puede ocasionarte una multa ya que estarías violando el reglamento de tránsito. Por ello, se ha generado mucha especulación y dudas entre los automovilistas sobre si se puede o no usar un portaplacas o bajo qué régimen se puede utilizar uno. Esto debido a que, en las mismas agencias de autos, te entregan el auto nuevo con algún portaplacas. Sin embargo, no muchos saben que estos ya están prohibidos, y tampoco muchos saben que no están prohibidos en su totalidad.

A continuación, en Autopistas te presentamos los portaplacas que si están permitidos conforme a la ley.

¿Qué dice el reglamento de tránsito?

Pero antes, recapitulemos qué dice la ley y cuáles son las especificaciones con las que debe cumplir nuestro portaplacas:

El artículo 45, fracción 1, inciso B del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que todas las placas de circulación deben:

• Estar bien colocadas

• Ser visibles

• No tener ningún objeto que dificulte su lectura

¿Se pueden usar portaplacas?

Manteniéndonos al margen con lo que dice la ley, podemos interpretar que sí se pueden utilizar portaplacas, siempre y cuando no afecten la visibilidad ni la colocación correcta de las placas. Por lo tanto, se pueden usar portaplacas de cualquier material, y existen varias opciones seguras:

Portaplacas de silicona

Este tipo enmarca la placa y cubre toda la parte trasera de la misma para que tu carrocería no sufra rayaduras. En caso de algún impacto, tampoco afectará a la carrocería. Es un diseño simple que no cubre ningún elemento de la matrícula, con un material resistente y de fácil instalación.

Portaplacas de acero inoxidable

Este tipo de portaplaca puede ser resistente, especialmente ideal para climas húmedos o salinos. Puede darle una apariencia robusta y un toque de elegancia al vehículo, con una sujeción más firme y estable de la placa.

¿Vale la pena seguir usando portaplaca?

Ahora que muchos creen que no están permitidos los portaplacas, muchas personas deciden ya no utilizarlos. Sin embargo, ¿cuáles son las ventajas de utilizar uno?

No usar portaplacas puede provocar problemas a largo plazo, ya que nuestra placa no tendría un soporte adecuado. Por eso existieron en primer lugar los portaplacas: para proteger la carrocería y ofrecer una apariencia más limpia y estética en nuestro vehículo.

