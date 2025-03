La Fórmula E es un deporte de motor reconocido por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que ha evolucionado a lo largo de los años más allá de la competencia deportiva. En cada edición, no solo se presentan carreras, sino que también se impulsa el desarrollo de tecnologías eléctricas.

MrBeast participa en la Fórmula E y sufre un accidente

El youtuber más famoso en la actualidad, James Donaldson, mejor conocido como MrBeast, sufrió un percance mientras manejaba el monoplaza del equipo Cupra en la Fórmula E. Su participación se dio en las Evo Sessions en Miami, un evento que reunió a diversas celebridades para experimentar la conducción de estos monoplazas eléctricos. Entre los participantes también estuvieron el youtuber mexicano Juca y el exfutbolista Kun Agüero.

Mr. Beast mostró autos exclusivos y de colección. Foto: Instagram

¿Cómo fue el accidente de MrBeast en la Fórmula E?

Durante la segunda vuelta del circuito, mientras MrBeast seguía al Safety Car o auto de seguridad que marcaba el paso, pisó demasiado el acelerador, lo que provocó que perdiera el control de la parte trasera del vehículo. Como resultado, realizó dos trompos que lo llevaron a impactar contra el muro de contención.

¿Hubo consecuencias graves tras el accidente?

El incidente generó un gran susto tanto para los fanáticos como para el propio youtuber. Sin embargo, el accidente no pasó a mayores y MrBeast salió ileso. A pesar de que el impacto fue aparatoso, el monoplaza no sufrió daños severos, aunque las reparaciones podrían serán costosas. Tras el incidente, MrBeast expresó: “Se me hundió el corazón”, y añadió: “Pensé, vale, ahora vamos a conducir en línea recta… y luego nada más”.

Desde el viernes las actividades en pista comenzaron. Foto: Fórmula E.

Juca y otras celebridades en las Evo Sessions

Como mencionamos antes, en la pista también estuvieron presentes otras celebridades como Juca, quien representó a México. Juca es uno de los creadores de contenido más importantes del automovilismo en el país y demostró sus habilidades al volante, ya que cuenta con experiencia previa conduciendo el mismo monoplaza que manejó MrBeast.

¿Se atreverían a manejar un auto que es todavía más rápido que un monoplaza de Fórmula 1?

