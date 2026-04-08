Hablar de la Mazda CX-5 es hablar de uno de los pilares de la marca en México y a nivel global. Desde su lanzamiento en 2012 ha superado los 5 millones de unidades vendidas, y ahora llega su tercera generación que evoluciona sin perder lo que ya era.

En un segmento donde la competencia es cada vez más fuerte, Mazda no busca reinventar algo que ya les había estado funcionando, sino refinarla en los puntos necesarios, en este caso fue: espacio, tecnología y percepción de calidad.

Foto: Cortesía Mazda

Más grande, más madura

La nueva CX-5 es 11.4 cm más larga y 1.3 cm más ancha que el modelo anterior, lo que se ve directamente en un interior más amplio y mejor aprovechado.

También crece la cajuela, con mejor acceso y una altura de carga más baja, facilitando el uso diario, especialmente en un SUV familiar.

Diseño: evolución sin romper la identidad

Al frente encontramos una parrilla más definida con la firma Signature Wing y faros más afilados, mientras que en la parte trasera se integran elementos que ya vimos en modelos como la Mazda CX-90.

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Un detalle interesante es la inspiración en el concepto japonés “Kigumi”, que se refleja en la forma en la que se integran las piezas de la carrocería, buscando mayor precisión visual.

Foto: Cortesía Mazda

También estrena un nuevo color azul marino y una actualización en la identidad de marca, ahora con el nombre “MAZDA” en lugar del logo tradicional en ciertas zonas.

Interior: más tecnología, pero misma filosofía

Destaca una nueva pantalla central de hasta 15.6 pulgadas, la más grande que ha ofrecido Mazda.

El habitáculo mejora en detalles como:

Iluminación ambiental con 7 colores

Mejor aislamiento acústico

Materiales más refinados

Seguridad de Mazda CX-5

Integra nuevas asistencias como:

Alerta de tráfico cruzado con frenado

Asistencia de frenado en ciudad

Asistencia en tráfico

Además de sistemas ya conocidos como monitoreo de punto ciego, mantenimiento de carril y control de luces automáticas.

Foto: Cortesía Mazda

A nivel estructural, aumenta el uso de acero de ultra alta resistencia en un 13%, mejorando tanto seguridad como rigidez.

Motor: sin sorpresas

En el apartado mecánico no hay cambios radicales.

Mantiene el motor 2.5 litros SkyActiv-G de 4 cilindros con 177 hp y 177 lb-pie, acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades.

Precios y versiones en México

La Mazda CX-5 2026 llega con los siguientes precios:

i Sport: 599,900 pesos

i Grand Touring: 659,900 pesos

Signature: 719,900 pesos

Este será el primer modelo de la marca en México con 6 años de garantía o 125,000 km,.

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