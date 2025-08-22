La Infiniti QX80 es la propuesta de mayor lujo en la oferta de la marca japonesa, que es la división premium de Nissan. Se trata de una camioneta de tamaño completo, la cual estrenó un lenguaje de diseño con muchas referencias a su país de origen, como la parrilla que se inspira en los bosques de bambú o los faros con semejanza a las teclas de un piano.

Además, la única versión de la Infiniti QX80 a la venta en México, llamada Sensory, tiene capacidad para llevara a 7 u 8 pasajeros según se elija. pero ahora llega una opción única de asientos tipo capitán en la segunda fila, con ajuste eléctrico y otras amenidades que son propios de la versión Autograph.

Detalles sutiles pero elegantes

La Infiniti QX80 Autograph adopta detalles exclusivos en el exterior que lo diferencian de la versión ya conocida y que resaltan su propuesta de mayor lujo:

Carrocería bitono.

Nuevo diseño de rines inspirados en una turbina.

Acabados en cromo oscuro para parrilla y contorno de puertas.

Emblemas Autograph en las ventanas traseras.

Por dentro, existe una mejora en materiales y tecnología, pues la piel es de tacto más suave, con asientos en color rojo que se complementan de acabados de madera a poro abierto con insertos de aluminio. La segunda fila, con asientos tipo capitán, es la más confortable por tener ajuste eléctrico, ventilación y calefacción, masaje y una pantalla para controlar todo ello.

Al frente, el hueco del descansabrazos se convierte en un mini refrigerador mientras que el sistema operativo de la pantalla central es a base de Google Automotive, elemento ya conocido en otras marcas y que facilita el uso de apps como Waze, Maps o Spotify al registrar una cuenta ya existente.

Por otro lado, en seguridad agrega una bolsa de aire entre los asientos delanteros, que sirve para mitigar golpes entre cabezas si ocurre un accidente, especialmente lateral. Al igual que antes, la Infiniti QX80 Autograph incorpora asistencias de manejo que permiten una conducción semiautónoma.

Motor compartido con el GT-R

Mecánicamente no hay diferencias, pues la Infiniti QX80 Autograph conserva el V6 twin turbo de 450 caballos de fuerza y 516 lb-pie de par, acoplados a una transmisión automática de 9 cambios con tracción AWD y suspensión adaptativa. Este motor es una derivación del usado en “Godzilla”, el Nissan GT-R, pero con ajustes para un enfoque de conducción más confortable.

Precios y disponibilidad

La Infiniti QX80 Autograph tiene un costo de $2,674,900, colocándose como el buque insignia de la marca, disponible en los distribuidores del paí.