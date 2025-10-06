¿Quién dice que no se puede conocer la historia del mundo a través de los autos? Hay modelos que han marcado un antes y un después en la industria, y otros más que difícilmente pasarán de "moda".

Por eso, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México ha lanzado una exhibición de vehículos clásicos, dirigida a los aficionados de la velocidad y a quienes disfrutan pasar sus fines de semana entre museos.

Hoy en Autopistas te contamos los detalles de la octava edición de la expo “La Macchina Veloz”.

La expo de autos clásicos en el Palacio de Minería es de entrada gratis. Foto: Facebook Palacio de Minería

¿Qué habrá en la expo de autos clásicos del Palacio de Minería?

Esta exposición se llevará a cabo en las instalaciones del Palacio de Minería de la UNAM. A través de sus redes sociales se han compartido pistas de los autos clásicos que los asistentes podrán encontrar.

Uno de ellos es el Maserati Quattroporte III, considerado como el auto favorito de los presidentes italianos. Además, se exhibirá un Autobianchi Bianchina, famoso por transportar a la actriz y cantante Brigitte Bardot.

Serán alrededor de 30 vehículos, entre los que también se incluyen modelos emblemáticos de Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo, Fiat, etcétera. Asimismo, reconocerás coches famosos por salir en películas como “Volver al Futuro”.

Sin duda, es el plan perfecto para disfrutar vehículos insignia en la industria automotriz y conocer su trascendencia pues, a pesar de que llegaron al mercado hace años, hoy siguen siendo recordados por los aficionados de la velocidad. Y verlos en vivo es un golpe de nostalgia.

Maserati Quattroporte III. Foto: Wikimedia Commons

¿Cuándo será la expo "La Macchina Veloz" en la CDMX?

Esta 8° Exhibición de autos en el Palacio de Minería se llevará a cabo el sábado 11 y 12 de octubre en el patio central. El horario de visita es de 10:00 a 17:30 horas.

Otro dato que debes saber es que la entrada es gratis y no no se necesita registro previo. Pero te recomendamos llegar con buen tiempo para que puedas apreciar a detalle todos los autos.

