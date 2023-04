Para todos aquellos foráneos que decidan visitar la CDMX estas vacaciones de Semana Santa, es importante que tramiten el Pase Turístico si es que vienen en coche. Este documento permite circular libremente por la ciudad.

Como dato importante, los autos emplacados en Estado de México no deben tramitarlo, solamente aquellos de otras entidades que decidan visitar la ciudad capitalina. No tiene costo y se realiza en línea.

Vigencia del Pase Turístico

El trámite del Pase Turístico tiene dos modalidades, importante a considerar al momento de realizarlo:

Vigencia de 14 días: solamente puede obtenerse una vez por semestre.

Vigencia de 7 días: puede obtenerse dos veces por semestre.

Especial de 3 días: válido sólo para puentes oficiales largos, autorizados por la Dirección General de Calidad del Aire.

Un dato importante a tener en cuenta es que, si durante tu visita a la CDMX se presenta contingencia ambiental, el Pase Turístico no tiene validez. Además, el auto en cuestión debe respetar las indicaciones del programa Hoy No Circula, si es que no tiene permitido circular por un incremento en los contaminantes.

Con este documento podrás circular libremente en CDMX.

Te recomendamos tramitar tu Pase Turístico uno o dos días antes de llegar a la CDMX con la finalidad de tener la vigencia necesaria para poder circular libremente por ella.