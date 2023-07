Las multas de tránsito son el castigo adulto por romper la ley de tránsito. Según la falta, es la cantidad que hay que pagar, o como dirían por ahí, “según el sapo es la pedrada”. Para ello, se toma como base la Unidad de Medida y Actualización (UMA) de este año, que es de $103.74 y se multiplica por la cantidad de veces establecida en el reglamento.

A pesar de ello, para las multas de tránsito en CDMX y Edomex existe la manera de recibir descuentos. Esto según lo estipulado el Reglamento de Tránsito de la CDMX así como en el portal de la Secretaría de Seguridad del Edomex.

La intención del Reglamento de Tránsito no es cobrar multas a diestra y siniestra, aseguró ayer el mandatario capitalino

Así puedes recibir descuentos en multas de tránsito

En el caso de las multas de tipo vehicular de la CDMX, el artículo 62 del Reglamento de Tránsito dice que el infractor cuenta con 30 días naturales a partir de la fecha en que se emitió la infracción, con derecho al 50% de descuento.

Sin embargo, en el caso de autos con placa foránea que no cumplan con el pago del parquímetro no está incluido en este sentido. Si la persona no paga la multa en el transcurso del primer mes, se procederá a pagar la totalidad de la infracción.

Multas de tránsito en la CDMX. Imagen: Archivo El Universal

Para el Edomex, las reglas son diferentes, pues la entidad establece que si la multa se paga el mismo día en que fue emitida, hay 70% de descuento; 50% de descuento si se paga entre el día siguiente y los próximos 14 días. Después de este plazo, se tendrá que realizar el pago completo.

El costo de las multas

Para la CDMX, los costos de las multas son, en promedio, de 5, 10, 15 o 20 veces la UMA aunque hay algunas que son más costosas. Estas son algunas de las infracciones más comunes.

Multa por no usar casco en moto: $1,037.40; $1,556.10 o $2,074.80

Multa por invadir el carril del metrobus: $4,149.60; $5,187 o $6,224.40

Multa por llevar un perro suelto en el auto: $1,374, $1,556 o $2,174

Los ingresos aumentaron, por ejemplo, por multas de tránsito, el gobierno capitalino recaudó 855.4 millones de pesos, 27.3% más a lo estimado en 2022, Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Dónde pagar las multas de tránsito

Este proceso puede realizarse en línea o en los kioskos de la tesorería de CDMX o Edomex, con pagos en efectivo o con tarjeta. Así mismo, si se realiza por internet, se reciben otros métodos de pago digitales.