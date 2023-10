Este lunes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció el rescate de las integrantes de la Selección Mexicana de Gimnasia Rítmica en Israel, entre las que se encuentran las yucatecas Dalia Alcocer Piña, Adirem Tejeda Amaro y Julia Gutiérrez Pereira, quien realizaban entrenamientos rumbo a los Juegos Panamericanos. La Fuerza Aérea Mexicana envió un avión Boeing 737-800 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Israel para el rescate de alrededor de 300 mexicanos, que se encuentran en la zona afectada, entre ellos este grupo de atletas.

