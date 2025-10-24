Donald Trump, anunció un rescate económico para Argentina condicionado —según sus propias palabras— a que al presidente Javier Milei “le vaya bien” en las elecciones legislativas del próximo domingo. Una ayuda millonaria que llega en un momento clave, y que reconfigura tanto la economía argentina como la relación entre Washington y Buenos Aires. ¿Hasta dónde llegará esa alianza? JP Spinetto, columnista de asuntos latinoamericanos en Bloomberg Opinión, nos habla al respecto.

En otros temas:

México y Colombia cuestionan ofensiva naval de Donald Trump en el Pacífico / Dos de las joyas robadas del Louvre contienen esmeraldas colombianas, lo que reactiva el debate sobre el origen y tráfico de piedras preciosas en América Latina.