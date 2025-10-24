Más Información
Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp
En la mira Adán Payambé, hijo de Augusto López, tras habitar departamento involucrado en red de corrupción, según el CEO
Desde Dubái, Noroña señala que Adán Augusto paró en seco intrigas por su viaje a Palestina; “muy agradecido”, expresa
Donald Trump, anunció un rescate económico para Argentina condicionado —según sus propias palabras— a que al presidente Javier Milei “le vaya bien” en las elecciones legislativas del próximo domingo. Una ayuda millonaria que llega en un momento clave, y que reconfigura tanto la economía argentina como la relación entre Washington y Buenos Aires. ¿Hasta dónde llegará esa alianza? JP Spinetto, columnista de asuntos latinoamericanos en Bloomberg Opinión, nos habla al respecto.
México y Colombia cuestionan ofensiva naval de Donald Trump en el Pacífico / Dos de las joyas robadas del Louvre contienen esmeraldas colombianas, lo que reactiva el debate sobre el origen y tráfico de piedras preciosas en América Latina.
