Más Información

Pagaron 3.4 mdp por blindar Palacio ante marcha de Generación Z

Pagaron 3.4 mdp por blindar Palacio ante marcha de Generación Z

Reducir presupuesto del INE no afecta su autonomía, defiende Luisa Alcalde; “reforma electoral no es un capricho”, dice

Reducir presupuesto del INE no afecta su autonomía, defiende Luisa Alcalde; “reforma electoral no es un capricho”, dice

Reforma electoral le abre la puerta al dinero del crimen organizado, señala PAN; advierte “proyecto de control político”

Reforma electoral le abre la puerta al dinero del crimen organizado, señala PAN; advierte “proyecto de control político”

ICE busca a exagente de la Policía Federal ligado al Cártel de Sinaloa; lo acusan de supervisar cargamentos de cocaína

ICE busca a exagente de la Policía Federal ligado al Cártel de Sinaloa; lo acusan de supervisar cargamentos de cocaína

Suprema Corte avala cobro a quienes contaminen ríos con aguas residuales; pide a empresas implementar medidores de descargas

Suprema Corte avala cobro a quienes contaminen ríos con aguas residuales; pide a empresas implementar medidores de descargas

Descarrilan dos trenes de alta velocidad en el sur de España; el accidente deja al menos 21 muertos

Descarrilan dos trenes de alta velocidad en el sur de España; el accidente deja al menos 21 muertos

Riqueza de ultrarricos creció tres veces más rápido en 2025; era Trump agravó desigualdad, señala Oxfam

Riqueza de ultrarricos creció tres veces más rápido en 2025; era Trump agravó desigualdad, señala Oxfam

Declaran estado de sitio en Guatemala; pandillas matan a ocho policías tras motines carcelarios

Declaran estado de sitio en Guatemala; pandillas matan a ocho policías tras motines carcelarios

El informe Top Risks de Eurasia Group identifica al 2026 como un punto de inflexión geopolítico impulsado principalmente por una revolución política interna en los Estados Unidos. Advierte que la incertidumbre global emana ahora de la inestabilidad institucional de las grandes potencias más que de confrontaciones militares directas entre ellas. Matías Gómez, analista de Eurasia Group, nos habla al respecto.

Reporte Top Risks 2026:https://www.eurasiagroup.net/issues/Top-Risks-2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]