Más Información
Reducir presupuesto del INE no afecta su autonomía, defiende Luisa Alcalde; “reforma electoral no es un capricho”, dice
Reforma electoral le abre la puerta al dinero del crimen organizado, señala PAN; advierte “proyecto de control político”
ICE busca a exagente de la Policía Federal ligado al Cártel de Sinaloa; lo acusan de supervisar cargamentos de cocaína
Suprema Corte avala cobro a quienes contaminen ríos con aguas residuales; pide a empresas implementar medidores de descargas
Riqueza de ultrarricos creció tres veces más rápido en 2025; era Trump agravó desigualdad, señala Oxfam
El informe Top Risks de Eurasia Group identifica al 2026 como un punto de inflexión geopolítico impulsado principalmente por una revolución política interna en los Estados Unidos. Advierte que la incertidumbre global emana ahora de la inestabilidad institucional de las grandes potencias más que de confrontaciones militares directas entre ellas. Matías Gómez, analista de Eurasia Group, nos habla al respecto.
Reporte Top Risks 2026:https://www.eurasiagroup.net/issues/Top-Risks-2026
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]