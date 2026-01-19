El informe Top Risks de Eurasia Group identifica al 2026 como un punto de inflexión geopolítico impulsado principalmente por una revolución política interna en los Estados Unidos. Advierte que la incertidumbre global emana ahora de la inestabilidad institucional de las grandes potencias más que de confrontaciones militares directas entre ellas. Matías Gómez, analista de Eurasia Group, nos habla al respecto.

Reporte Top Risks 2026:https://www.eurasiagroup.net/issues/Top-Risks-2026