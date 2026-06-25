Las redes sociales, los celulares, están teniendo efectos en niñas, niños y adolescentes: falta de sueño, atención, autoestima, violencia digital, ansiedad, adicción comparable al tabaquismo. El Departamento de Salud de EUA ha advertido sobre los riesgos del uso excesivo y dañino de pantallas en niños y adolescentes. Habla de impactos en sueño, aprendizaje, salud mental, actividad física y relaciones cara a cara. Josefina Vázquez Mota, política y escritora, nos presenta su más reciente libro: Mamá, Papá. Me hiciste adicto. ¡Ayúdame, te necesito!

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