Van por eliminar 132 pluris; convencerán a aliados

… y rechazan la revocación de mandato en 2027

Grok, la IA de X, reacciona a tendencia "ponla en bikini"; implementa “cero tolerancia” por desnudez no consentida

Liberan a exrector; aún no se define su situación

Sheinbaum defiende a Layda Sansores tras detención de rector en Campeche; ella "ha luchado por la democracia toda su vida", dice

Agente de ICE dispara a migrante venezolano durante una operación en Minneapolis; le da un balazo en la pierna

Atacar Teherán: operación con muchos riesgos

Francia se suma a misión militar en Groenlandia; países europeos coordinan acciones de seguridad en el Ártico

La reforma electoral es el tema más importante que busca empujar la presidenta Claudia Sheinbaum, y para ello ha instalado una comisión especial que será la encargada de redactar la propuesta, con Pablo Gómez a la cabeza. Pero ¿qué se busca con esta reforma? ¿Es positiva para la ciudadanía y para la democracia? Ernesto Núñez, periodista y analista político, nos habla al respecto.

En otros temas:

La situación en Irán continúa siendo tensa y volátil: una fuerte represión interna, una escalada de tensiones con Estados Unidos y repercusiones internacionales. Tensión diplomática por Groenlandia tras declaraciones de Trump y movimientos defensivos de Dinamarca.

