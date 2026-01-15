La reforma electoral es el tema más importante que busca empujar la presidenta Claudia Sheinbaum, y para ello ha instalado una comisión especial que será la encargada de redactar la propuesta, con Pablo Gómez a la cabeza. Pero ¿qué se busca con esta reforma? ¿Es positiva para la ciudadanía y para la democracia? Ernesto Núñez, periodista y analista político, nos habla al respecto.

En otros temas:

La situación en Irán continúa siendo tensa y volátil: una fuerte represión interna, una escalada de tensiones con Estados Unidos y repercusiones internacionales. Tensión diplomática por Groenlandia tras declaraciones de Trump y movimientos defensivos de Dinamarca.