Grok, la IA de X, reacciona a tendencia "ponla en bikini"; implementa “cero tolerancia” por desnudez no consentida
Sheinbaum defiende a Layda Sansores tras detención de rector en Campeche; ella "ha luchado por la democracia toda su vida", dice
Agente de ICE dispara a migrante venezolano durante una operación en Minneapolis; le da un balazo en la pierna
La reforma electoral es el tema más importante que busca empujar la presidenta Claudia Sheinbaum, y para ello ha instalado una comisión especial que será la encargada de redactar la propuesta, con Pablo Gómez a la cabeza. Pero ¿qué se busca con esta reforma? ¿Es positiva para la ciudadanía y para la democracia? Ernesto Núñez, periodista y analista político, nos habla al respecto.
En otros temas:
La situación en Irán continúa siendo tensa y volátil: una fuerte represión interna, una escalada de tensiones con Estados Unidos y repercusiones internacionales. Tensión diplomática por Groenlandia tras declaraciones de Trump y movimientos defensivos de Dinamarca.
