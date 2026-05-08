Más Información

Recortan un mes de clases; 90 días de vacaciones

Recortan un mes de clases; 90 días de vacaciones

IPN busca rescatar a estudiantes varados en Londres tras retiro de apoyos; “ya se realizan gestiones”, aseguran

IPN busca rescatar a estudiantes varados en Londres tras retiro de apoyos; “ya se realizan gestiones”, aseguran

Maru Campos pide "respeto mutuo" a Sheinbaum; defiende reunión de gobernadores del PAN con Díaz Ayuso

Maru Campos pide "respeto mutuo" a Sheinbaum; defiende reunión de gobernadores del PAN con Díaz Ayuso

“EU puede hacer las listas que quiera”; Noroña afirma que Sheinbaum les pidió defender la soberanía

“EU puede hacer las listas que quiera”; Noroña afirma que Sheinbaum les pidió defender la soberanía

En el 27 está en juego el movimiento: Sheinbaum

En el 27 está en juego el movimiento: Sheinbaum

“A Morena y aliados nos conviene ir juntos”: César Cravioto

“A Morena y aliados nos conviene ir juntos”: César Cravioto

Con votos del PVEM, Morena ganó 6 alcaldías

Con votos del PVEM, Morena ganó 6 alcaldías

“El reto será lograr que la gente vote”

“El reto será lograr que la gente vote”

En México, la defensa de la soberanía muchas veces sirve para ponerle un alto a Trump, sí. Pero también puede servir para no actuar frente a lo que está pasando en Sinaloa, un estado donde hacer política, denunciar o simplemente vivir en ciertas zonas puede tener consecuencias. Paola Gárate, diputada local en Sinaloa, nos habla al respecto.

En otros temas:

Banxico baja la tasa por última vez y abre una nueva fase en la política monetaria / Modifican calendario escolar por el Mundial y las olas de calor. Las clases terminarán el 5 de junio / Trump y Lula se reunieron en la Casa Blanca en medio de tensiones comerciales y políticas / Automotrices piden a Trump extender el TMEC antes de su revisión en julio próximo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]