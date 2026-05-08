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En México, la defensa de la soberanía muchas veces sirve para ponerle un alto a Trump, sí. Pero también puede servir para no actuar frente a lo que está pasando en Sinaloa, un estado donde hacer política, denunciar o simplemente vivir en ciertas zonas puede tener consecuencias. Paola Gárate, diputada local en Sinaloa, nos habla al respecto.
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Banxico baja la tasa por última vez y abre una nueva fase en la política monetaria / Modifican calendario escolar por el Mundial y las olas de calor. Las clases terminarán el 5 de junio / Trump y Lula se reunieron en la Casa Blanca en medio de tensiones comerciales y políticas / Automotrices piden a Trump extender el TMEC antes de su revisión en julio próximo.
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