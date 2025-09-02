Más Información

Noroña cuestiona a Gutiérrez Luna por darle la palabra a Alito Moreno en el Congreso; "premia a los reventadores", acusa

Saquon Barkley es elegido mejor jugador en toda la NFL; encabeza la lista de los 100 mejores elementos de la liga

Vieja Corte hereda mil 168 asuntos pendientes a ministros electos; prisión preventiva oficiosa, entre ellos

¿Cuánto tiempo estarán en funciones los nuevos ministros de la Corte?; Esquivel, Batres y Ahlf las más longevas en el pleno

Carlos Slim obtiene concesión para generar electricidad en Guanajuato; obtiene permisos para explorar recursos geotérmicos

Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum íntegro; consulta aquí sus más de mil 200 páginas

Paciente con cáncer denuncia entre lágrimas falla de máquina para radioterapia; ISSSTE lo reconoce y la cita para procedimiento

Así luce la coladera que provocó la caída de dos atletas durante el Maratón de CDMX; ya fue reparada

Claudia Sheinbaum rindió su primer informe como presidenta de México, presentándose como la dirigente de una nueva etapa: la de dar continuidad, pero también la de dejar su propia huella. ¿Cómo se perfila el segundo piso de la autollamada cuarta transformación con ella al mando? Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, nos habla al respecto.

En otros temas:

Tenemos nueva Suprema Corte: arrancó una etapa inédita que busca democratizar el sistema de justicia pero que es vista como el fin de la autonomía judicial / China, India y Rusia muestran unidad ante las políticas económicas de Donald Trump.

