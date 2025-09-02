Claudia Sheinbaum rindió su primer informe como presidenta de México, presentándose como la dirigente de una nueva etapa: la de dar continuidad, pero también la de dejar su propia huella. ¿Cómo se perfila el segundo piso de la autollamada cuarta transformación con ella al mando? Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, nos habla al respecto.

En otros temas:

Tenemos nueva Suprema Corte: arrancó una etapa inédita que busca democratizar el sistema de justicia pero que es vista como el fin de la autonomía judicial / China, India y Rusia muestran unidad ante las políticas económicas de Donald Trump.