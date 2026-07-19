Sheinbaum viajará en avión militar a EU para la final del Mundial; representará a México y se reunirá con Trump. 🇺🇸🇲🇽

Mundial 2026: Tormentas mejorarían calidad del aire en Nueva Jersey; prevén mejores condiciones para la final Argentina vs España.🗽

Las sorpresas que Trump puede dar en la final España vs Argentina; protagonismo en medio de tensiones y demostración de poder. 🇪🇸🇦🇷

Hallan a bebé recién nacido abandonado en una banqueta en Ecatepec; resguardan a su madre adolescente.🍼

Osmar Olvera y Juan Celaya lideran a México hacia el oro en Guadalajara; México suma medallas de plata y bronce en la Copa de Clavados. 🥇🥈🥉

Inglaterra derrota a Francia para quedarse con el tercer lugar del Mundial 2026. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

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En línea con el mundial. ⚽️

Recomendaciones de peliculas antes del Mundial.🎬

Comentarios de la audiencia. 💬

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Dato musical. 🎶