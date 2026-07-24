Bruno nos trae en exclusiva todos los detalles del lanzamiento de la nueva JAC 4 2027. Evolucionando desde la famosa línea Sei, esta SUV subcompacta llega directo desde la planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, luciendo con orgullo el sello "Hecho en México".

Analizamos sus 43 actualizaciones clave: nuevo diseño frontal, pantalla multimedia de 12.8”, cámara de 540° con chasis transparente, motor 1.5L Turbo de 134 hp y un equipamiento de seguridad impecable.

¿Lo mejor? Su agresivo precio de entrada de $369,000 pesos frente a competidores como Nissan Kite, Suzuki Fronx o Chevrolet Groove.

Por otro lado, Benito viajó a Monterrey para visitar el campus del Tec de Monterrey y presenciar la histórica alianza con Geely Group y el proyecto BloomDrive Intelligence. Platicamos con Mr. Bryan Wu (director de Geely México) sobre cómo la marca china está prestando unidades híbridas enchufables (EX5 EM-i) y financiamiento para desarrollar algoritmos de conducción autónoma creados en México. 🇲🇽

Conocimos a "MÍA", el autobús de 6 puertas 100% autónomo equipado con sensores LiDAR, y debatimos los grandes retos de mapa e infraestructura para que un auto sin conductor sobreviva en las calles de Latinoamérica.

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